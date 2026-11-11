росія та Україна домовилися про новий масштабний обмін полоненими
Київ • УНН
росія та Україна погодили новий масштабний обмін військовополоненими, але його умови оголосять пізніше. Переговори відбулися в Абу-Дабі.
росія та Україна домовилися про новий масштабний обмін військовополоненими. Конкретні умови обміну будуть оголошені пізніше. Про це заявив голова російської делегації володимир мединський, повідомили російські "медіа", передає УНН.
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Водночас він додав, що росія "не розуміє, про що вести перемовини з Європою". За його словами, під час переговорів в Абу-Дабі спілкування з представниками Європи не відбувалося, а їхній статус залишається нез’ясованим.
мединський також зазначив, що Європа зможе долучитися до мирних переговорів, коли в неї "прокинеться сумління".
Нагадаємо
Тристоронні переговори України, росії і США в Абу-Дабі завершилися 11 листопада.
Як повідомляли в урядовому Центрі стратегічних комунікацій, напередодні сторони, за повідомленнями, обговорювали можливість масштабного обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000 або 1500 на 1500. Про досягнення остаточної домовленості наразі не йдеться. А сьогодні, за повідомленнями, учасники планували обговорити деескалацію, безпеку судноплавства в Чорному морі, енергетику та інші воєнні питання.