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Financial Times

росія та Україна домовилися про новий масштабний обмін полоненими

Київ • УНН

 • 270 перегляди

росія та Україна погодили новий масштабний обмін військовополоненими, але його умови оголосять пізніше. Переговори відбулися в Абу-Дабі.

росія та Україна домовилися про новий масштабний обмін полоненими

росія та Україна домовилися про новий масштабний обмін військовополоненими. Конкретні умови обміну будуть оголошені пізніше. Про це заявив голова російської делегації володимир мединський, повідомили російські "медіа", передає УНН.

Деталі

Водночас він додав, що росія "не розуміє, про що вести перемовини з Європою". За його словами, під час переговорів в Абу-Дабі спілкування з представниками Європи не відбувалося, а їхній статус залишається нез’ясованим.

мединський також зазначив, що Європа зможе долучитися до мирних переговорів, коли в неї "прокинеться сумління".

Нагадаємо

Тристоронні переговори України, росії і США в Абу-Дабі завершилися 11 листопада.

Як повідомляли в урядовому Центрі стратегічних комунікацій, напередодні сторони, за повідомленнями, обговорювали можливість масштабного обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000 або 1500 на 1500. Про досягнення остаточної домовленості наразі не йдеться. А сьогодні, за повідомленнями, учасники планували обговорити деескалацію, безпеку судноплавства в Чорному морі, енергетику та інші воєнні питання.

Євген Устименко

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