МАГАТЭ экстренно собралось из-за ядерных рисков от российских атак и осудило действия РФ: Украина призвала к санкциям против России

Эксклюзив
12:21 • 3522 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 9140 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 12556 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 18825 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 27719 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 33989 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 40630 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 63851 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 47490 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 34708 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Популярные новости
Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF30 января, 04:46 • 16031 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto30 января, 05:12 • 36547 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30 января, 05:47 • 41455 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto08:38 • 29362 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 15397 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 106 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 2022 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 68859 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 54615 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 57016 просмотра
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo13:24 • 606 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 5966 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 8150 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 30770 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 30953 просмотра
МАГАТЭ экстренно собралось из-за ядерных рисков от российских атак и осудило действия РФ: Украина призвала к санкциям против России

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Совет управляющих МАГАТЭ провел экстренное заседание по ядерным рискам от систематических атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что эти атаки подпадают под мандат организации и представляют прямые ядерные риски.

МАГАТЭ экстренно собралось из-за ядерных рисков от российских атак и осудило действия РФ: Украина призвала к санкциям против России

Совет управляющих МАГАТЭ собрался на экстренное заседание по рискам ядерной безопасности, вызванным систематическими атаками РФ на энергетическую инфраструктуру в Украине, где глава организации Рафаэль Гросси подтвердил, что такие атаки подпадают под мандат МАГАТЭ и представляют прямые ядерные риски, о чем сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в X в пятницу, пишет УНН.

Сегодня в Вене Совет управляющих МАГАТЭ провел внеочередное заседание по рискам ядерной безопасности, вызванным систематическими атаками России на энергетическую инфраструктуру Украины. Рафаэль Гросси четко подтвердил, что такие атаки подпадают под мандат МАГАТЭ и представляют прямые ядерные риски

- указал Сибига.

Глава МИД Украины подчеркнул: "Россия не избежит ответственности". "Украина будет продолжать строить систематический правовой и политический ответ, включая инициирование внесения изменений в Устав МАГАТЭ для ограничения прав государства-агрессора".

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по итогам внеочередного заседания руководящего совета МАГАТЭ, в свою очередь, сообщил:

Украина призвала приостановить членство РФ в Совете управляющих МАГАТЭ. А также инициировала внесение изменений в Устав МАГАТЭ относительно ограничения прав государства-агрессора

"Россия системно и целенаправленно атаковала электрические подстанции, обеспечивающие внешнее электроснабжение украинских атомных электростанций. Это - подрыв одного из семи столпов ядерной безопасности, определенных МАГАТЭ. Благодарен Рафаэлю Гросси и нашим партнерам, которые сегодня решительно осудили такие действия и договорились поддержать энергетическую и ядерную безопасность Украины", - указал Шмыгаль в Telegram.

Отдельно, по его словам, "акцентировали внимание на ситуации с временно оккупированной Запорожской АЭС, которая с начала полномасштабного вторжения уже 12 раз полностью теряла внешнее электроснабжение".

"Мы призвали государства-члены ввести всеобъемлющие санкции против "Росатома" и ограничить сотрудничество с этой компанией во всех возможных сферах. Подняли вопрос приостановления членства России в Совете управляющих МАГАТЭ, а также обсудили намерение инициировать внесение изменений в Устав МАГАТЭ с целью ограничения прав государства-агрессора. Пришло время ввести реальную ответственность за акты агрессии, подрывающие ядерную безопасность", - подробнее разъяснил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что государство, намеренно подрывающее ядерную безопасность, не может принимать полноценное участие в главном политическом органе Агентства.

Сибига выразил благодарность Нидерландам, Канаде, Литве, Германии, Бельгии, Люксембургу, Италии, Румынии, Португалии, Франции, Великобритании и Японии за поддержку Украины и то, что сделали эту встречу возможной.

Юлия Шрамко

