МАГАТЭ экстренно собралось из-за ядерных рисков от российских атак и осудило действия РФ: Украина призвала к санкциям против России

Совет управляющих МАГАТЭ собрался на экстренное заседание по рискам ядерной безопасности, вызванным систематическими атаками РФ на энергетическую инфраструктуру в Украине, где глава организации Рафаэль Гросси подтвердил, что такие атаки подпадают под мандат МАГАТЭ и представляют прямые ядерные риски, о чем сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в X в пятницу, пишет УНН.

Сегодня в Вене Совет управляющих МАГАТЭ провел внеочередное заседание по рискам ядерной безопасности, вызванным систематическими атаками России на энергетическую инфраструктуру Украины. Рафаэль Гросси четко подтвердил, что такие атаки подпадают под мандат МАГАТЭ и представляют прямые ядерные риски - указал Сибига.

Глава МИД Украины подчеркнул: "Россия не избежит ответственности". "Украина будет продолжать строить систематический правовой и политический ответ, включая инициирование внесения изменений в Устав МАГАТЭ для ограничения прав государства-агрессора".

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по итогам внеочередного заседания руководящего совета МАГАТЭ, в свою очередь, сообщил:

Украина призвала приостановить членство РФ в Совете управляющих МАГАТЭ. А также инициировала внесение изменений в Устав МАГАТЭ относительно ограничения прав государства-агрессора

"Россия системно и целенаправленно атаковала электрические подстанции, обеспечивающие внешнее электроснабжение украинских атомных электростанций. Это - подрыв одного из семи столпов ядерной безопасности, определенных МАГАТЭ. Благодарен Рафаэлю Гросси и нашим партнерам, которые сегодня решительно осудили такие действия и договорились поддержать энергетическую и ядерную безопасность Украины", - указал Шмыгаль в Telegram.

Отдельно, по его словам, "акцентировали внимание на ситуации с временно оккупированной Запорожской АЭС, которая с начала полномасштабного вторжения уже 12 раз полностью теряла внешнее электроснабжение".

"Мы призвали государства-члены ввести всеобъемлющие санкции против "Росатома" и ограничить сотрудничество с этой компанией во всех возможных сферах. Подняли вопрос приостановления членства России в Совете управляющих МАГАТЭ, а также обсудили намерение инициировать внесение изменений в Устав МАГАТЭ с целью ограничения прав государства-агрессора. Пришло время ввести реальную ответственность за акты агрессии, подрывающие ядерную безопасность", - подробнее разъяснил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что государство, намеренно подрывающее ядерную безопасность, не может принимать полноценное участие в главном политическом органе Агентства.

Сибига выразил благодарность Нидерландам, Канаде, Литве, Германии, Бельгии, Люксембургу, Италии, Румынии, Португалии, Франции, Великобритании и Японии за поддержку Украины и то, что сделали эту встречу возможной.

Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство