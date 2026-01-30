У МАГАТЕ екстрено зібралися через ядерні ризики від російських атак і засудили дії рф: Україна закликала до санкцій проти росії

Рада керуючих МАГАТЕ зібралася на екстрене засідання щодо ризиків ядерної безпеки, спричинених систематичними атаками рф на енергетичну інфраструктуру в Україні, де очільник організації Рафаель Гроссі підтвердив, що такі атаки підпадають під мандат МАГАТЕ та становлять прямі ядерні ризики, про що повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга у X у п'ятницю, пише УНН.

Сьогодні у Відні Рада керуючих МАГАТЕ провела позачергове засідання щодо ризиків ядерної безпеки, спричинених систематичними атаками росії на енергетичну інфраструктуру України. Рафаель Гроссі чітко підтвердив, що такі атаки підпадають під мандат МАГАТЕ та становлять прямі ядерні ризики - вказав Сибіга.

Голова МЗС України наголосив: "росія не уникне відповідальності". "Україна продовжуватиме будувати систематичну правову та політичну відповідь, включаючи ініціювання внесення змін до Статуту МАГАТЕ для обмеження прав держави-агресора".

Міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками позачергового засідання керівної ради МАГАТЕ, своєю чергою, повідомив:

Україна закликала призупинити членство рф в Раді керуючих МАГАТЕ. А також ініціювала внесення змін до Статуту МАГАТЕ щодо обмеження прав держави-агресора

"росія системно і цілеспрямовано атакувала електричні підстанції, що забезпечують зовнішнє електропостачання українських атомних електростанцій. Це - підрив одного з семи стовпів ядерної безпеки, визначених МАГАТЕ. Вдячний Рафаелю Гроссі та нашим партнерам, які сьогодні рішуче засудили такі дії і домовилися підтримати енергетичну та ядерну безпеку України", - вказав Шмигаль у Telegram.

Окремо, з його слів, "акцентували увагу на ситуації з тимчасово окупованою Запорізькою АЕС, яка від початку повномасштабного вторгнення вже 12 разів повністю втрачала зовнішнє електропостачання".

"Ми закликали держави-члени запровадити всеохопні санкції проти "росатома" та обмежити співпрацю з цією компанією в усіх можливих сферах. Порушили питання призупинення членства росії в Раді керуючих МАГАТЕ, а також обговорили намір ініціювати внесення змін до Статуту МАГАТЕ з метою обмеження прав держави-агресора. Настав час запровадити реальну відповідальність за акти агресії, що підривають ядерну безпеку", - детальніше роз'яснив Шмигаль.

Він наголосив, що держава, що навмисно підриває ядерну безпеку, не може брати повноцінну участь у головному політичному органі Агентства.

Сибіга висловив вдячність Нідерландам, Канаді, Литві, Німеччині, Бельгії, Люксембурзі, Італії, Румунії, Португалії, Франції, Великій Британії та Японії за підтримку України та те, що зробили цю зустріч можливою.

Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство