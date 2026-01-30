$42.850.08
Ексклюзив
12:21 • 3486 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 9078 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 12534 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 18801 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 27700 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 33980 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 40622 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 63836 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 47473 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 34703 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
У МАГАТЕ екстрено зібралися через ядерні ризики від російських атак і засудили дії рф: Україна закликала до санкцій проти росії

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Рада керуючих МАГАТЕ провела екстрене засідання щодо ядерних ризиків від систематичних атак рф на енергетичну інфраструктуру України. Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив, що ці атаки підпадають під мандат організації та становлять прямі ядерні ризики.

У МАГАТЕ екстрено зібралися через ядерні ризики від російських атак і засудили дії рф: Україна закликала до санкцій проти росії

Рада керуючих МАГАТЕ зібралася на екстрене засідання щодо ризиків ядерної безпеки, спричинених систематичними атаками рф на енергетичну інфраструктуру в Україні, де очільник організації Рафаель Гроссі підтвердив, що такі атаки підпадають під мандат МАГАТЕ та становлять прямі ядерні ризики, про що повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга у X у п'ятницю, пише УНН.

Сьогодні у Відні Рада керуючих МАГАТЕ провела позачергове засідання щодо ризиків ядерної безпеки, спричинених систематичними атаками росії на енергетичну інфраструктуру України. Рафаель Гроссі чітко підтвердив, що такі атаки підпадають під мандат МАГАТЕ та становлять прямі ядерні ризики

- вказав Сибіга.

Голова МЗС України наголосив: "росія не уникне відповідальності". "Україна продовжуватиме будувати систематичну правову та політичну відповідь, включаючи ініціювання внесення змін до Статуту МАГАТЕ для обмеження прав держави-агресора".

Міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками позачергового засідання керівної ради МАГАТЕ, своєю чергою, повідомив:

Україна закликала призупинити членство рф в Раді керуючих МАГАТЕ. А також ініціювала внесення змін до Статуту МАГАТЕ щодо обмеження прав держави-агресора

"росія системно і цілеспрямовано атакувала електричні підстанції, що забезпечують зовнішнє електропостачання українських атомних електростанцій. Це - підрив одного з семи стовпів ядерної безпеки, визначених МАГАТЕ. Вдячний Рафаелю Гроссі та нашим партнерам, які сьогодні рішуче засудили такі дії і домовилися підтримати енергетичну та ядерну безпеку України", - вказав Шмигаль у Telegram.

Окремо, з його слів, "акцентували увагу на ситуації з тимчасово окупованою Запорізькою АЕС, яка від початку повномасштабного вторгнення вже 12 разів повністю втрачала зовнішнє електропостачання".

"Ми закликали держави-члени запровадити всеохопні санкції проти "росатома" та обмежити співпрацю з цією компанією в усіх можливих сферах. Порушили питання призупинення членства росії в Раді керуючих МАГАТЕ, а також обговорили намір ініціювати внесення змін до Статуту МАГАТЕ з метою обмеження прав держави-агресора. Настав час запровадити реальну відповідальність за акти агресії, що підривають ядерну безпеку", - детальніше роз'яснив Шмигаль.

Він наголосив, що держава, що навмисно підриває ядерну безпеку, не може брати повноцінну участь у головному політичному органі Агентства.

Сибіга висловив вдячність Нідерландам, Канаді, Литві, Німеччині, Бельгії, Люксембурзі, Італії, Румунії, Португалії, Франції, Великій Британії та Японії за підтримку України та те, що зробили цю зустріч можливою.

Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство23.01.26, 16:53 • 80446 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
