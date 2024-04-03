Чешской инициативе по закупке боеприпасов для Киева нужно больше денег - глава МИД страны

Чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС нужно больше денег. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский перед встречей глав МИД стран НАТО в Брюсселе 3 апреля, сообщает УНН со ссылкой на издание Ceske Noviny.

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"Нам нужно больше денег. Нам нужно больше денег на боеприпасы. Нам нужно больше боеприпасов для Украины", - сказал Липавский.

По его словам, россия по-прежнему способна производить гораздо больше боеприпасов, и "к сожалению, на войне это имеет значение".

"Мы хотим, чтобы Украина была в состоянии защитить себя от российской агрессии. Наша инициатива призвана помочь в этом. Именно поэтому я призываю практически всех присоединиться и пожертвовать деньги", - добавил чешский министр.

По данным чешского правительства и СМИ, к инициативе по закупке снарядов для Украины уже присоединились около 20 стран. Прага уже получила от союзников средства на покупку первых 300 000 единиц боеприпасов, еще по полумиллиону снарядов ведутся переговоры.

К инициативе присоединились, в частности, Канада, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Бельгия, Финляндия, Португалия, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды, Люксембург, Исландия и Словения. Чехия не раскрывает подробностей о взносах отдельных стран. Однако сами страны постепенно раскрывают информацию о том, сколько они внесли или обязались перечислить. В общем, в пересчете, эти взносы составляют около 35 миллиардов чешских крон.

Напомним

Предложение о закупке артиллерийских боеприпасов для Украины у стран, не входящих в Европейский Союз, было выдвинуто премьер-министром Чехии Петром Фиалой на внеочередном саммите ЕС в начале февраля.

Позже, на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Петр Павел заявил о возможности закупки 800 000 снарядов для украинцев в третьих странах - полмиллиона 155-миллиметрового калибра и 300 000 122-миллиметрового калибра.

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