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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чешской инициативе по закупке боеприпасов для Киева нужно больше денег - глава МИД страны

Чешской инициативе по закупке боеприпасов для Киева нужно больше денег - глава МИД страны

Киев  •  УНН

3 апреля 2024, 13:06  •  6844 просмотра

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Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС требует большего финансирования, о чем заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, призывая союзников выделить больше денег, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.

Чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС нужно больше денег.  Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский перед встречей глав МИД стран НАТО в Брюсселе 3 апреля, сообщает УНН со ссылкой на издание Ceske Noviny.  

Детали 

"Нам нужно больше денег. Нам нужно больше денег на боеприпасы. Нам нужно больше боеприпасов для Украины", - сказал Липавский.

 По его словам, россия по-прежнему способна производить гораздо больше боеприпасов, и "к сожалению, на войне это имеет значение".

 "Мы хотим, чтобы Украина была в состоянии защитить себя от российской агрессии. Наша инициатива призвана помочь в этом. Именно поэтому я призываю практически всех присоединиться и пожертвовать деньги", - добавил чешский министр.

По данным чешского правительства и СМИ, к инициативе по закупке снарядов для Украины уже присоединились около 20 стран. Прага уже получила от союзников средства на покупку первых 300 000 единиц боеприпасов, еще по полумиллиону снарядов ведутся переговоры. 

К инициативе присоединились, в частности, Канада, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Бельгия, Финляндия, Португалия, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды, Люксембург, Исландия и Словения. Чехия не раскрывает подробностей о взносах отдельных стран. Однако сами страны постепенно раскрывают информацию о том, сколько они внесли или обязались перечислить. В общем, в пересчете, эти взносы составляют около 35 миллиардов чешских крон. 

Напомним 

Предложение о закупке артиллерийских боеприпасов для Украины у стран, не входящих в Европейский Союз, было выдвинуто премьер-министром Чехии Петром Фиалой на внеочередном саммите ЕС в начале февраля.

Позже, на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Петр Павел заявил о возможности закупки 800 000 снарядов для украинцев в третьих странах - полмиллиона 155-миллиметрового калибра и 300 000 122-миллиметрового калибра.

Чехия передаст Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня21 марта 2024, 03:51 • 60205 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
petr-pavelПетр Павел
petr-fialaПетр Фиала
pragaПрага
latviyaЛатвия
natoNATO
yan-lipavskiiЯн Липавский
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
finlyandiyaФинляндия
islandiiaИсландия
bryusselБрюссель
daniyaДания
kanadaКанада
sloveniiaСловения
liuksemburhЛюксембург
litvaЛитва
shvetsiyaШвеция
belgiyaБельгия
norvegiyaНорвегия
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
germaniyaГермания
niderlandiНидерланды
portugaliyaПортугалия
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