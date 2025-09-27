Україну накриє холодна повітряна маса: дощі, сильний вітер та заморозки 27 вересня
Київ • УНН
27 вересня Україну охопить холодна повітряна маса, принісши дощі, сильний вітер та подекуди нічні заморозки. Західні та північні регіони відчують осінню прохолоду, тоді як південь і схід збережуть відносне тепло з опадами.
У суботу, 27 вересня, Україну накриє холодна повітряна маса, приносячи дощі, сильний вітер і подекуди заморозки вночі. Західні та північні регіони відчують осінню прохолоду, тоді як південь і схід ще зберігатимуть відносне тепло, але з опадами. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
Погоду в Україні 27 вересня визначатиме холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та зниження температур. Синоптики прогнозують перехід до типової осінньої погоди, з можливими заморозками вночі в окремих регіонах.
- Західні області (Львівська, Волинська, Рівненська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська): хмарно, короткочасні дощі, подекуди зливи. Температура вдень +9…+14°C. У Карпатах +6…+10°C. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, пориви до 15–20 м/с.
- Північні регіони (Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська): хмарно з проясненнями, короткочасні дощі. Температура вдень +11…+16°C. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.
- Центральні області (Вінницька, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська): мінлива хмарність, місцями дощі. Температура вдень +13…+18°C. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.
- Південні регіони (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька) та Крим: хмарно, дощі, подекуди грози. Температура вдень +17…+22°C. Вітер північно-західний, 5–10 м/с, пориви до 15 м/с.
- Східні регіони (Харківська, Луганська, Донецька): хмарно, дощі, місцями сильні. Температура вдень +14…+19°C. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.
Погода в Києві
У столиці 27 вересня очікується хмарна погода з короткочасними дощами. Температура день +13…+16°C.
Вітер північно-західний, 7–12 м/с, із поривами до 15 м/с.
