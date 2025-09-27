Міжнародний день астрономії та День вихователя в Україні: що ще відзначають 27 вересня

$41.490.08
48.710.05
ukenru
26 вересня, 14:33 • 31365 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 60309 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 26587 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 26310 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 27455 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 23458 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 41790 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 45112 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 48973 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 29598 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0.6м/с
84%
761мм
Популярнi новини
З 1 жовтня призначатимуть субсидії на опалювальний сезон: кому потрібно оновити документи26 вересня, 20:32 • 2972 перегляди
Секретар РНБО закликав збільшувати частку контрактників у війську серед 18-24 річних26 вересня, 21:04 • 4354 перегляди
В Україні завершують "лісову" реформу: які зміни чекають на "Ліси України"26 вересня, 21:25 • 13112 перегляди
Доцентка Одеського університету коригувала російські атаки та вербувала військових ЗСУPhoto26 вересня, 22:52 • 15924 перегляди
На ТОТ почали зачинятися паливні заправки - ЦНС00:17 • 11210 перегляди
Публікації
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 60282 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 33036 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 41781 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 45101 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 48965 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петер Сіярто
Рустем Умєров
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Данія
Реклама
УНН Lite
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 31356 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 30279 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 35829 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 38395 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 46104 перегляди
Актуальне
Truth Social
The Washington Post
Financial Times
Джеймс Вебб (телескоп)
The New York Times

Міжнародний день астрономії та День вихователя в Україні: що ще відзначають 27 вересня

Київ • УНН

 • 994 перегляди

27 вересня відзначають Міжнародний день астрономії, День чеського пива, День вихователя в Україні, Європейський день грибів, Міжнародний день кролика, Всесвітній день туризму та День мученика Калістрата. Ці свята охоплюють різноманітні сфери, від науки до культури та релігії.

Міжнародний день астрономії та День вихователя в Україні: що ще відзначають 27 вересня

Сьогодні, 27 вересня, відзначають Міжнародний день астрономії та День вихователів в Україні, які допомагають дітям розвивати інтерес до навколишнього світу, пише УНН.

Міжнародний день астрономії

Міжнародний день астрономії святкують двічі на рік - навесні та восени. Для осінньої дати визначають суботу між серединою вересня та серединою жовтня, щоб припадала на першу чверть Місяця або близько до неї.

Свято започаткував у 1973 році президент Астрономічної асоціації Північної Каліфорнії Дуг Бергер, щоб заохотити людей цікавитися космосом. У цей день клуби та наукові організації влаштовують спостереження крізь телескопи, лекції, майстер-класи й виставки. Це нагода для всіх бажаючих дізнатися про нові відкриття та помилуватися нічним небом.

День чеського пива

День чеського пива святкують щороку 27 вересня у рамках тижневих урочистостей. Святкування присвячене Дню святого Вацлава, який припадає на 28 вересня. Цей день відзначає заслуги князя Вацлава I в об’єднанні Чехії, а також вважається святом покровителя пива. За його правління хміль мав високу цінність, і за спробу його незаконного вивезення передбачалася смертна кара.

Чеське пиво відоме у всьому світі завдяки неперевершеній якості та унікальному смаку. Чехія входить до числа світових лідерів за виробництвом пива на душу населення. Тут працюють як великі пивоварні, так і безліч малих крафтових броварень, де процес виробництва суворо контролюють і дотримуються традиційних методів. Популярним є й пивний туризм: численні туристи відвідують знамениті пивоварні, зокрема Pilsner Urquell у Пльзені та Budweiser Budvar у Чеських Будейовицях, щоб скуштувати пиво безпосередньо на місці його виробництва.

У Мюнхені відкрився 190-й Октоберфест: тисячі людей штурмували пивні намети21.09.25, 03:51 • 5280 переглядiв

День вихователя в Україні

День вихователя в Україні офіційно святкують з 2011 року. Його запровадив Кабінет Міністрів у рамках програми розвитку дошкільної освіти, щоб працівники дитячих садків мали своє власне професійне свято. Раніше їх вітали разом із вчителями на День учителя, згодом вихователі отримали окрему дату.

Дехто святкує його в останню неділю вересня, у Всеукраїнський день дошкілля - цьогоріч це 28 вересня. Деякі заклади дотримуються нової дати та відзначають професійне свято 27 вересня. 

З психологічної точки зору, дошкільний вік - це час формування особистості дитини. Вихователі, створюючи безпечне та підтримуюче середовище, допомагають дітям розвивати впевненість у собі, соціальні навички та інтерес до навколишнього світу. Їхня робота - це не просто догляд за малечею, а вклад у майбутнє всього суспільства.

Європейський день грибів

З 2015 щороку за ініціативою німецького журналу Der Tintling відзначають Європейський день грибів, покликаний підкреслити значення грибів для природи та людини.

Гриби - не лише цінний продукт, а й важлива частина екосистем. У Європі налічують понад 14 тисяч їхніх видів, проте більшість досі мало вивчена. Завдяки мікоризі - союзу грибів із корінням рослин - ґрунт зберігає родючість, а рослини отримують необхідні речовини.

Це свято популяризує грибництво як хобі: збір грибів спонукає молодь цікавитися біологією та екологією. У цей день по всій Європі проходять мікологічні фестивалі та виставки, що приваблюють і грибників, і туристів.

У Нью-Йорку лісники рятували туристів після вживання "чарівних грибів"07.09.25, 15:11 • 5383 перегляди

Міжнародний день кролика

Щороку в четверту суботу вересня святкують Міжнародний день кроля, який у 2025 році припав на 27 вересня. День кроля вперше започаткували у Великобританії в 1998 році, а згодом він набув популярності в Австралії та по всьому світу.

Кролі часто опиняються під загрозою через діяльність людини: їх використовують у лабораторних експериментах, тестують на медичні та косметичні засоби, тримають у тісних клітках або добувають на полюванні. Мета свята - інформувати суспільство про шкоду, яку ми завдаємо цим тваринам, і підвищити відповідальність у ставленні до них.

Всесвітній день туризму та День туризму в Україні

Любов до подорожей природна для людини: вони допомагають відпочити, очистити думки та пізнати світ. Туризм визнають важливим і уряди, і міжнародні організації, зокрема ООН, яка заснувала Всесвітній день туризму, що відзначається 27 вересня. В Україні цього дня святкують ще й Національний день туризму.

Подорожі супроводжують людство з давніх часів. Люди рухалися за їжею, безпекою, кращим життям, а військові й заможні громадяни подорожували для завоювань, торгівлі чи відпочинку. Так зародилися туризм і пізнавальні мандрівки, які й донині розширюють наш світогляд.

Мандрівники Україною сплатили рекордні 142,6 млн грн туристичного збору10.09.25, 09:25 • 4561 перегляд

День мученика Калістрата

27 вересня віряни також відзначають День Святого Калістрата, який був родом із Карфагена, виріс у християнській вірі та наслідував батька у служінні Богові.

Як воїн, він залишався благочестивим серед язичників і нічами молився Ісусу Христу. За відмову принести жертву ідолам його жорстоко катували: били, волочили по камінню та кидали в море, але Божим Промислом він залишився неушкодженим. Диво спонукало багатьох воїнів увірувати в Христа. Попри нові тортури та ув’язнення, Каллістрат і його сподвижники залишалися непохитними. Згодом мучеників стратили, а живі воїни, що бачили чудеса, поховали їхні тіла і згодом на місці страждань збудували церкву на честь святого.

Історичну пам'ятку-церкву у Бостоні перетворять на доступне житло20.09.25, 13:28 • 4157 переглядiв

Альона Уткіна

Культура
Організація Об'єднаних Націй
Чехія
Україна