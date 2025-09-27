Міжнародний день астрономії та День вихователя в Україні: що ще відзначають 27 вересня

Сьогодні, 27 вересня, відзначають Міжнародний день астрономії та День вихователів в Україні, які допомагають дітям розвивати інтерес до навколишнього світу, пише УНН.

Міжнародний день астрономії

Міжнародний день астрономії святкують двічі на рік - навесні та восени. Для осінньої дати визначають суботу між серединою вересня та серединою жовтня, щоб припадала на першу чверть Місяця або близько до неї.

Свято започаткував у 1973 році президент Астрономічної асоціації Північної Каліфорнії Дуг Бергер, щоб заохотити людей цікавитися космосом. У цей день клуби та наукові організації влаштовують спостереження крізь телескопи, лекції, майстер-класи й виставки. Це нагода для всіх бажаючих дізнатися про нові відкриття та помилуватися нічним небом.

День чеського пива

День чеського пива святкують щороку 27 вересня у рамках тижневих урочистостей. Святкування присвячене Дню святого Вацлава, який припадає на 28 вересня. Цей день відзначає заслуги князя Вацлава I в об’єднанні Чехії, а також вважається святом покровителя пива. За його правління хміль мав високу цінність, і за спробу його незаконного вивезення передбачалася смертна кара.

Чеське пиво відоме у всьому світі завдяки неперевершеній якості та унікальному смаку. Чехія входить до числа світових лідерів за виробництвом пива на душу населення. Тут працюють як великі пивоварні, так і безліч малих крафтових броварень, де процес виробництва суворо контролюють і дотримуються традиційних методів. Популярним є й пивний туризм: численні туристи відвідують знамениті пивоварні, зокрема Pilsner Urquell у Пльзені та Budweiser Budvar у Чеських Будейовицях, щоб скуштувати пиво безпосередньо на місці його виробництва.

День вихователя в Україні

День вихователя в Україні офіційно святкують з 2011 року. Його запровадив Кабінет Міністрів у рамках програми розвитку дошкільної освіти, щоб працівники дитячих садків мали своє власне професійне свято. Раніше їх вітали разом із вчителями на День учителя, згодом вихователі отримали окрему дату.

Дехто святкує його в останню неділю вересня, у Всеукраїнський день дошкілля - цьогоріч це 28 вересня. Деякі заклади дотримуються нової дати та відзначають професійне свято 27 вересня.

З психологічної точки зору, дошкільний вік - це час формування особистості дитини. Вихователі, створюючи безпечне та підтримуюче середовище, допомагають дітям розвивати впевненість у собі, соціальні навички та інтерес до навколишнього світу. Їхня робота - це не просто догляд за малечею, а вклад у майбутнє всього суспільства.

Європейський день грибів

З 2015 щороку за ініціативою німецького журналу Der Tintling відзначають Європейський день грибів, покликаний підкреслити значення грибів для природи та людини.

Гриби - не лише цінний продукт, а й важлива частина екосистем. У Європі налічують понад 14 тисяч їхніх видів, проте більшість досі мало вивчена. Завдяки мікоризі - союзу грибів із корінням рослин - ґрунт зберігає родючість, а рослини отримують необхідні речовини.

Це свято популяризує грибництво як хобі: збір грибів спонукає молодь цікавитися біологією та екологією. У цей день по всій Європі проходять мікологічні фестивалі та виставки, що приваблюють і грибників, і туристів.

Міжнародний день кролика

Щороку в четверту суботу вересня святкують Міжнародний день кроля, який у 2025 році припав на 27 вересня. День кроля вперше започаткували у Великобританії в 1998 році, а згодом він набув популярності в Австралії та по всьому світу.

Кролі часто опиняються під загрозою через діяльність людини: їх використовують у лабораторних експериментах, тестують на медичні та косметичні засоби, тримають у тісних клітках або добувають на полюванні. Мета свята - інформувати суспільство про шкоду, яку ми завдаємо цим тваринам, і підвищити відповідальність у ставленні до них.

Всесвітній день туризму та День туризму в Україні

Любов до подорожей природна для людини: вони допомагають відпочити, очистити думки та пізнати світ. Туризм визнають важливим і уряди, і міжнародні організації, зокрема ООН, яка заснувала Всесвітній день туризму, що відзначається 27 вересня. В Україні цього дня святкують ще й Національний день туризму.

Подорожі супроводжують людство з давніх часів. Люди рухалися за їжею, безпекою, кращим життям, а військові й заможні громадяни подорожували для завоювань, торгівлі чи відпочинку. Так зародилися туризм і пізнавальні мандрівки, які й донині розширюють наш світогляд.

День мученика Калістрата

27 вересня віряни також відзначають День Святого Калістрата, який був родом із Карфагена, виріс у християнській вірі та наслідував батька у служінні Богові.

Як воїн, він залишався благочестивим серед язичників і нічами молився Ісусу Христу. За відмову принести жертву ідолам його жорстоко катували: били, волочили по камінню та кидали в море, але Божим Промислом він залишився неушкодженим. Диво спонукало багатьох воїнів увірувати в Христа. Попри нові тортури та ув’язнення, Каллістрат і його сподвижники залишалися непохитними. Згодом мучеників стратили, а живі воїни, що бачили чудеса, поховали їхні тіла і згодом на місці страждань збудували церкву на честь святого.

