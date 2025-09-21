У Мюнхені відкрився 190-й Октоберфест: тисячі людей штурмували пивні намети

У столиці Баварії Мюнхені (Німеччина) в суботу, 20 вересня, відкрився 190-й Октоберфест - наймасштабніший пивний фестиваль у світі. Про це повідомляє DW, інформує УНН.

Зазначається, що на Лузі Терези встановлено чотирнадцять великих святкових наметів, а також безліч менших павільйонів і кіосків. Також функціонують майже півтори сотні різних атракціонів.

На території працює свій великий медичний пункт, до якого щорічно звертаються до п'яти тисяч людей. Також поліцейська ділянка та бюро знахідок. Допуск на територію здійснюється через контрольні пункти, де використовуються ручні металошукачі. Порядок забезпечують близько шестисот поліцейських та приблизно тисяча міських службовців та співробітників приватних агентств