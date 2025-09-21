У Мюнхені відкрився 190-й Октоберфест: тисячі людей штурмували пивні намети
Київ • УНН
У столиці Баварії Мюнхені стартував 190-й Октоберфест, найбільший пивний фестиваль у світі. Тисячі людей штурмували намети, сподіваючись на новий рекорд споживання пива.
У столиці Баварії Мюнхені (Німеччина) в суботу, 20 вересня, відкрився 190-й Октоберфест - наймасштабніший пивний фестиваль у світі. Про це повідомляє DW, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що на Лузі Терези встановлено чотирнадцять великих святкових наметів, а також безліч менших павільйонів і кіосків. Також функціонують майже півтори сотні різних атракціонів.
На території працює свій великий медичний пункт, до якого щорічно звертаються до п'яти тисяч людей. Також поліцейська ділянка та бюро знахідок. Допуск на територію здійснюється через контрольні пункти, де використовуються ручні металошукачі. Порядок забезпечують близько шестисот поліцейських та приблизно тисяча міських службовців та співробітників приватних агентств
ЗМІ також вказують, що тисячі людей почали чекати на відкриття наметів ще вночі - багато хто прийшов у баварських костюмах. Вранці біля входу був справжній штурм за найкращі місця.
Минулого року на фестивалі випили понад 6 млн. літрів пива. Цього року чекають на новий рекорд - вже в день відкриття намети виявилися переповненими.
Довідково
Октоберфест - найбільший пивний фестиваль у світі. Проходить в Мюнхені щороку (з 1810 року) наприкінці вересня - на початку жовтня і триває два тижні.
Свято пива Октоберфест є традиційним парадом мюнхенських і баварських броварень (інші пивні компанії до участі у фестивалі не допускаються), а також двохтижневим бенкетом-гулянкою в спеціально влаштованих на традиційному місці майданчику "Луг Терези" великих шатрах-пивних павільйонах.
