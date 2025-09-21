$41.250.00
20 вересня, 15:23 • 11998 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 24851 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 28957 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 41601 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 58506 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 54951 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 52252 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 45879 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 56288 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 70195 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
У Мюнхені відкрився 190-й Октоберфест: тисячі людей штурмували пивні намети

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У столиці Баварії Мюнхені стартував 190-й Октоберфест, найбільший пивний фестиваль у світі. Тисячі людей штурмували намети, сподіваючись на новий рекорд споживання пива.

У Мюнхені відкрився 190-й Октоберфест: тисячі людей штурмували пивні намети

У столиці Баварії Мюнхені (Німеччина) в суботу, 20 вересня, відкрився 190-й Октоберфест - наймасштабніший пивний фестиваль у світі. Про це повідомляє DW, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що на Лузі Терези встановлено чотирнадцять великих святкових наметів, а також безліч менших павільйонів і кіосків. Також функціонують майже півтори сотні різних атракціонів.

На території працює свій великий медичний пункт, до якого щорічно звертаються до п'яти тисяч людей. Також поліцейська ділянка та бюро знахідок. Допуск на територію здійснюється через контрольні пункти, де використовуються ручні металошукачі. Порядок забезпечують близько шестисот поліцейських та приблизно тисяча міських службовців та співробітників приватних агентств

- йдеться у повідомленні.

ЗМІ також вказують, що тисячі людей почали чекати на відкриття наметів ще вночі - багато хто прийшов у баварських костюмах. Вранці біля входу був справжній штурм за найкращі місця.

Минулого року на фестивалі випили понад 6 млн. літрів пива. Цього року чекають на новий рекорд - вже в день відкриття намети виявилися переповненими.

Довідково

Октоберфест - найбільший пивний фестиваль у світі. Проходить в Мюнхені щороку (з 1810 року) наприкінці вересня - на початку жовтня і триває два тижні.

Свято пива Октоберфест є традиційним парадом мюнхенських і баварських броварень (інші пивні компанії до участі у фестивалі не допускаються), а також двохтижневим бенкетом-гулянкою в спеціально влаштованих на традиційному місці майданчику "Луг Терези" великих шатрах-пивних павільйонах.

Борис Джонсон пив шампанське з горла і співав на столі під час вечірки на Капрі13.07.25, 15:30 • 4813 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Мюнхен
Німеччина