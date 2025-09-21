В Мюнхене открылся 190-й Октоберфест: тысячи людей штурмовали пивные палатки

В столице Баварии Мюнхене (Германия) в субботу, 20 сентября, открылся 190-й Октоберфест - самый масштабный пивной фестиваль в мире. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что на Лугу Терезы установлено четырнадцать больших праздничных шатров, а также множество меньших павильонов и киосков. Также функционируют почти полторы сотни различных аттракционов.

На территории работает свой большой медицинский пункт, в который ежегодно обращаются до пяти тысяч человек. Также полицейский участок и бюро находок. Допуск на территорию осуществляется через контрольные пункты, где используются ручные металлоискатели. Порядок обеспечивают около шестисот полицейских и примерно тысяча городских служащих и сотрудников частных агентств - говорится в сообщении.

СМИ также указывают, что тысячи людей начали ждать открытия шатров еще ночью - многие пришли в баварских костюмах. Утром у входа был настоящий штурм за лучшие места.

В прошлом году на фестивале выпили более 6 млн. литров пива. В этом году ждут нового рекорда - уже в день открытия шатры оказались переполненными.

Справка

Октоберфест - крупнейший пивной фестиваль в мире. Проходит в Мюнхене ежегодно (с 1810 года) в конце сентября - начале октября и длится две недели.

Праздник пива Октоберфест является традиционным парадом мюнхенских и баварских пивоварен (другие пивные компании к участию в фестивале не допускаются), а также двухнедельным банкетом-гуляньем в специально устроенных на традиционном месте площадке "Луг Терезы" больших шатрах-пивных павильонах.

Борис Джонсон пил шампанское из горла и пел на столе во время вечеринки на Капри