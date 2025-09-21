В Мюнхене открылся 190-й Октоберфест: тысячи людей штурмовали пивные палатки

$41.250.00
48.780.00
ukenru
20 сентября, 15:23 • 12151 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 29222 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 41938 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 58777 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 55060 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 52311 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 45937 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 56365 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 70281 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 35469 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1.9м/с
83%
756мм
Популярные новости
Сибига отправится в США в составе делегации Зеленского: стали известны новые детали визита20 сентября, 16:32 • 4080 просмотра
Вышел на встречу с друзьями и не вернулся: на Львовщине 16-летнего парня нашли без сознания на территории заброшенного зданияPhoto20 сентября, 17:29 • 4380 просмотра
В Харькове столкнулись легковушки: пять человек пострадали, есть задержка трамваяPhoto20 сентября, 17:56 • 3460 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 11596 просмотра
Вражеский БПЛА попал в жилой дом на Полтавщине: подробности от ГСЧСPhoto20 сентября, 19:14 • 4472 просмотра
публикации
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 11596 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 41938 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 58777 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 62050 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 70281 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Лысак
Ричард Гренелл
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Нью-Йорк
Чешская Республика
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 56365 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 62050 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 28656 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 30619 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 32957 просмотра
Актуальное
Х-101
МиГ-31
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор

В Мюнхене открылся 190-й Октоберфест: тысячи людей штурмовали пивные палатки

Киев • УНН

 • 136 просмотра

В столице Баварии Мюнхене стартовал 190-й Октоберфест, крупнейший пивной фестиваль в мире. Тысячи людей штурмовали палатки, надеясь на новый рекорд потребления пива.

В Мюнхене открылся 190-й Октоберфест: тысячи людей штурмовали пивные палатки

В столице Баварии Мюнхене (Германия) в субботу, 20 сентября, открылся 190-й Октоберфест - самый масштабный пивной фестиваль в мире. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что на Лугу Терезы установлено четырнадцать больших праздничных шатров, а также множество меньших павильонов и киосков. Также функционируют почти полторы сотни различных аттракционов.

На территории работает свой большой медицинский пункт, в который ежегодно обращаются до пяти тысяч человек. Также полицейский участок и бюро находок. Допуск на территорию осуществляется через контрольные пункты, где используются ручные металлоискатели. Порядок обеспечивают около шестисот полицейских и примерно тысяча городских служащих и сотрудников частных агентств

- говорится в сообщении.

СМИ также указывают, что тысячи людей начали ждать открытия шатров еще ночью - многие пришли в баварских костюмах. Утром у входа был настоящий штурм за лучшие места.

В прошлом году на фестивале выпили более 6 млн. литров пива. В этом году ждут нового рекорда - уже в день открытия шатры оказались переполненными.

Справка

Октоберфест - крупнейший пивной фестиваль в мире. Проходит в Мюнхене ежегодно (с 1810 года) в конце сентября - начале октября и длится две недели.

Праздник пива Октоберфест является традиционным парадом мюнхенских и баварских пивоварен (другие пивные компании к участию в фестивале не допускаются), а также двухнедельным банкетом-гуляньем в специально устроенных на традиционном месте площадке "Луг Терезы" больших шатрах-пивных павильонах.

Борис Джонсон пил шампанское из горла и пел на столе во время вечеринки на Капри13.07.25, 15:30 • 4813 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Мюнхен
Германия