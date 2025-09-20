Історичну пам'ятку-церкву у Бостоні перетворять на доступне житло

Давно порожня 112-річна церква Святого Причастя, що є історичною пам'яткою, у самому центрі Бостона у США скоро отримає нове життя, перетворившись на доступне житло, повідомляє Realtor.com, пише УНН.

Деталі

У Бостоні, одному з найдорожчих міст США, де, за даними видання, медіанна ціна житла у серпні становила 800 000 доларів, для багатьох придбання власного житла недоступне.

Не краще справи і з орендарями. Медіанна орендна плата в районі Латинського кварталу, де розташована церква Святого Причастя, становить 3200 доларів на місяць.

Однак переобладнана церква пропонуватиме орендну плату зі значними знижками (поки не встановленими) для тих, чий дохід нижчий за середній по району, пише видання.

Реконструкція "додасть у район критично необхідне житло для людей з різним рівнем доходу, зберігаючи при цьому історичну архітектуру церкви", заявила мер Бостона Мішель Ву.

Усі 55 квартир в історичній будівлі будуть призначені для тих, чий дохід нижче середнього по району (AMI), який становить 115 800 доларів США для домогосподарства з однієї людини і 132 350 доларів США для домогосподарства з двох осіб, згідно з даними Massachusetts Housing Partnership.

27 квартир будуть призначені для тих, чий дохід становить 60% від AMI, 11 – для тих, хто заробляє 30%, 10 – для тих, хто заробляє 80%, та 7 – для тих, хто заробляє 50%.

У житловому комплексі буде 13 двокімнатних, 25 однокімнатних та 17 студій. Окрім того, у будівлі буде громадський простір на 200 осіб, де, за даними некомерційної організації Hyde Square Task Force, колишнього власника будівлі, проводитимуться "заходи та виступи, присвячені афро-латинському мистецтву та культурі".

Шість квартир будуть зарезервовані для безпритульних, повідомляє Boston Real Estate Times.

Переобладнання є частиною обіцянки мера додати 802 квартири доступного житла, 160 з яких – для людей похилого віку.

Церкву Святого Причастя було збудовано в 1913 році і вона порожніло протягом 20 років.

Переобладнання вважається вигідним для міста: жителі отримають доступніше житло, а церква буде врятована від подальшої руйнації. Більша частина екстер'єру та історичний фасад п'ятиповерхової церкви будуть збережені.

Історичну пам'ятку Бостона, церкву Святого Причастя, було продано у липні 2025 року за 3,1 мільйона доларів.

"Реконструкція необхідна для збереження будівлі, що входить до списку пам'яток Бостона, оскільки вона була порожньою і практично не використовувалася протягом двох десятиліть", - йдеться на сайті некомерційної організації.

Податки на нерухомість у США непропорційно сильно б'ють по людях похилого віку: 16 штатів пропонують послаблення