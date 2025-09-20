Исторический памятник-церковь в Бостоне превратят в доступное жилье

Давно пустующая 112-летняя церковь Святого Причастия, являющаяся историческим памятником, в самом центре Бостона в США скоро получит новую жизнь, превратившись в доступное жилье, сообщает Realtor.com, пишет УНН.

В Бостоне, одном из самых дорогих городов США, где, по данным издания, медианная цена жилья в августе составляла 800 000 долларов, для многих приобретение собственного жилья недоступно.

Не лучше обстоят дела и с арендаторами. Медианная арендная плата в районе Латинского квартала, где расположена церковь Святого Причастия, составляет 3200 долларов в месяц.

Однако переоборудованная церковь будет предлагать арендную плату со значительными скидками (пока не установленными) для тех, чей доход ниже среднего по району, пишет издание.

Реконструкция "добавит в район критически необходимое жилье для людей с разным уровнем дохода, сохраняя при этом историческую архитектуру церкви", заявила мэр Бостона Мишель Ву.

Все 55 квартир в историческом здании будут предназначены для тех, чей доход ниже среднего по району (AMI), который составляет 115 800 долларов США для домохозяйства из одного человека и 132 350 долларов США для домохозяйства из двух человек, согласно данным Massachusetts Housing Partnership.

27 квартир будут предназначены для тех, чей доход составляет 60% от AMI, 11 – для тех, кто зарабатывает 30%, 10 – для тех, кто зарабатывает 80%, и 7 – для тех, кто зарабатывает 50%.

В жилом комплексе будет 13 двухкомнатных, 25 однокомнатных и 17 студий. Кроме того, в здании будет общественное пространство на 200 человек, где, по данным некоммерческой организации Hyde Square Task Force, бывшего владельца здания, будут проводиться "мероприятия и выступления, посвященные афро-латинскому искусству и культуре".

Шесть квартир будут зарезервированы для бездомных, сообщает Boston Real Estate Times.

Переоборудование является частью обещания мэра добавить 802 квартиры доступного жилья, 160 из которых – для пожилых людей.

Церковь Святого Причастия была построена в 1913 году и пустовала в течение 20 лет.

Переоборудование считается выгодным для города: жители получат более доступное жилье, а церковь будет спасена от дальнейшего разрушения. Большая часть экстерьера и исторический фасад пятиэтажной церкви будут сохранены.

Исторический памятник Бостона, церковь Святого Причастия, был продан в июле 2025 года за 3,1 миллиона долларов.

"Реконструкция необходима для сохранения здания, входящего в список памятников Бостона, поскольку оно было пустым и практически не использовалось в течение двух десятилетий", - говорится на сайте некоммерческой организации.

