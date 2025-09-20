Исторический памятник-церковь в Бостоне превратят в доступное жилье

$41.250.05
48.780.01
ukenru
10:19 • 3004 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
08:41 • 10865 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 32863 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 43402 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 46146 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 39748 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 47797 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 60313 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 33594 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 48995 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего заводаPhoto20 сентября, 02:55 • 24429 просмотра
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic20 сентября, 04:38 • 23637 просмотра
российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВАPhoto20 сентября, 04:40 • 16401 просмотра
Польша поднимала истребители из-за ночной атаки рф на Украину20 сентября, 06:16 • 15737 просмотра
Кибератака парализовала работу аэропортов Европы: есть задержки и отмена рейсов08:02 • 19154 просмотра
публикации
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака08:41 • 10865 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 32863 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 46632 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 60313 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 48995 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Си Цзиньпин
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Киевская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 47799 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 46633 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 22150 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 24789 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 27444 просмотра
Актуальное
ТикТок
Бильд
Хранитель
Шахед-136
9К720 Искандер

Исторический памятник-церковь в Бостоне превратят в доступное жилье

Киев • УНН

 • 734 просмотра

В Бостоне историческая 112-летняя церковь Святого Причастия, пустовавшая 20 лет, будет переоборудована в 55 квартир доступного жилья. Все квартиры предназначены для людей с доходом ниже среднего по району, а шесть из них зарезервированы для бездомных.

Исторический памятник-церковь в Бостоне превратят в доступное жилье

Давно пустующая 112-летняя церковь Святого Причастия, являющаяся историческим памятником, в самом центре Бостона в США скоро получит новую жизнь, превратившись в доступное жилье, сообщает Realtor.com, пишет УНН.

Детали

В Бостоне, одном из самых дорогих городов США, где, по данным издания, медианная цена жилья в августе составляла 800 000 долларов, для многих приобретение собственного жилья недоступно.

Не лучше обстоят дела и с арендаторами. Медианная арендная плата в районе Латинского квартала, где расположена церковь Святого Причастия, составляет 3200 долларов в месяц.

Однако переоборудованная церковь будет предлагать арендную плату со значительными скидками (пока не установленными) для тех, чей доход ниже среднего по району, пишет издание.

Реконструкция "добавит в район критически необходимое жилье для людей с разным уровнем дохода, сохраняя при этом историческую архитектуру церкви", заявила мэр Бостона Мишель Ву.

Все 55 квартир в историческом здании будут предназначены для тех, чей доход ниже среднего по району (AMI), который составляет 115 800 долларов США для домохозяйства из одного человека и 132 350 долларов США для домохозяйства из двух человек, согласно данным Massachusetts Housing Partnership.

27 квартир будут предназначены для тех, чей доход составляет 60% от AMI, 11 – для тех, кто зарабатывает 30%, 10 – для тех, кто зарабатывает 80%, и 7 – для тех, кто зарабатывает 50%.

В жилом комплексе будет 13 двухкомнатных, 25 однокомнатных и 17 студий. Кроме того, в здании будет общественное пространство на 200 человек, где, по данным некоммерческой организации Hyde Square Task Force, бывшего владельца здания, будут проводиться "мероприятия и выступления, посвященные афро-латинскому искусству и культуре".

Шесть квартир будут зарезервированы для бездомных, сообщает Boston Real Estate Times.

Переоборудование является частью обещания мэра добавить 802 квартиры доступного жилья, 160 из которых – для пожилых людей.

Церковь Святого Причастия была построена в 1913 году и пустовала в течение 20 лет.

Переоборудование считается выгодным для города: жители получат более доступное жилье, а церковь будет спасена от дальнейшего разрушения. Большая часть экстерьера и исторический фасад пятиэтажной церкви будут сохранены.

Исторический памятник Бостона, церковь Святого Причастия, был продан в июле 2025 года за 3,1 миллиона долларов.

"Реконструкция необходима для сохранения здания, входящего в список памятников Бостона, поскольку оно было пустым и практически не использовалось в течение двух десятилетий", - говорится на сайте некоммерческой организации.

Налоги на недвижимость в США непропорционально сильно бьют по пожилым людям: 16 штатов предлагают послабления19.09.25, 12:41 • 2740 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираНедвижимость
благотворительность
Соединённые Штаты