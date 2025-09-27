$41.490.08
26 сентября, 14:33 • 30654 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 58847 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 26137 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 25920 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 27167 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 23360 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 41471 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 44848 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 48721 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 29552 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Международный день астрономии и День воспитателя в Украине: что еще отмечают 27 сентября

Киев • УНН

 • 772 просмотра

27 сентября отмечают Международный день астрономии, День чешского пива, День воспитателя в Украине, Европейский день грибов, Международный день кролика, Всемирный день туризма и День мученика Калистрата. Эти праздники охватывают разнообразные сферы, от науки до культуры и религии.

Международный день астрономии и День воспитателя в Украине: что еще отмечают 27 сентября

Сегодня, 27 сентября, отмечают Международный день астрономии и День воспитателей в Украине, которые помогают детям развивать интерес к окружающему миру, пишет УНН.

Международный день астрономии

Международный день астрономии празднуют дважды в год — весной и осенью. Для осенней даты определяют субботу между серединой сентября и серединой октября, чтобы она приходилась на первую четверть Луны или около нее.

Праздник учредил в 1973 году президент Астрономической ассоциации Северной Калифорнии Дуг Бергер, чтобы поощрить людей интересоваться космосом. В этот день клубы и научные организации устраивают наблюдения сквозь телескопы, лекции, мастер-классы и выставки. Это возможность для всех желающих узнать о новых открытиях и полюбоваться ночным небом.

День чешского пива

День чешского пива празднуют ежегодно 27 сентября в рамках недельных торжеств. Празднование посвящено Дню святого Вацлава, который приходится на 28 сентября. Этот день отмечает заслуги князя Вацлава I в объединении Чехии, а также считается праздником покровителя пива. В его правление хмель имел высокую ценность, и за попытку его незаконного вывоза предусматривалась смертная казнь.

Чешское пиво известно во всем мире благодаря непревзойденному качеству и уникальному вкусу. Чехия входит в число мировых лидеров по производству пива на душу населения. Здесь работают как крупные пивоварни, так и множество малых крафтовых пивоварен, где процесс производства строго контролируют и соблюдают традиционные методы. Популярен и пивной туризм: многочисленные туристы посещают знаменитые пивоварни, в частности Pilsner Urquell в Пльзене и Budweiser Budvar в Ческе-Будеёвице, чтобы попробовать пиво непосредственно на месте его производства.

В Мюнхене открылся 190-й Октоберфест: тысячи людей штурмовали пивные палатки21.09.25, 03:51 • 5280 просмотров

День воспитателя в Украине

День воспитателя в Украине официально празднуют с 2011 года. Его ввел Кабинет Министров в рамках программы развития дошкольного образования, чтобы работники детских садов имели свой собственный профессиональный праздник. Ранее их поздравляли вместе с учителями на День учителя, впоследствии воспитатели получили отдельную дату.

Некоторые празднуют его в последнее воскресенье сентября, во Всеукраинский день дошкольного образования — в этом году это 28 сентября. Некоторые учреждения придерживаются новой даты и отмечают профессиональный праздник 27 сентября. 

С психологической точки зрения, дошкольный возраст — это время формирования личности ребенка. Воспитатели, создавая безопасную и поддерживающую среду, помогают детям развивать уверенность в себе, социальные навыки и интерес к окружающему миру. Их работа — это не просто уход за малышами, а вклад в будущее всего общества.

Европейский день грибов

С 2015 года ежегодно по инициативе немецкого журнала Der Tintling отмечается Европейский день грибов, призванный подчеркнуть значение грибов для природы и человека.

Грибы — не только ценный продукт, но и важная часть экосистем. В Европе насчитывается более 14 тысяч их видов, однако большинство до сих пор мало изучено. Благодаря микоризе — союзу грибов с корнями растений — почва сохраняет плодородие, а растения получают необходимые вещества.

Этот праздник популяризирует грибоводство как хобби: сбор грибов побуждает молодежь интересоваться биологией и экологией. В этот день по всей Европе проходят микологические фестивали и выставки, привлекающие и грибников, и туристов.

В Нью-Йорке лесники спасали туристов после употребления "волшебных грибов"07.09.25, 15:11 • 5383 просмотра

Международный день кролика

Ежегодно в четвертую субботу сентября празднуют Международный день кролика, который в 2025 году пришелся на 27 сентября. День кролика впервые учредили в Великобритании в 1998 году, а затем он приобрел популярность в Австралии и по всему миру.

Кролики часто оказываются под угрозой из-за деятельности человека: их используют в лабораторных экспериментах, тестируют на медицинские и косметические средства, держат в тесных клетках или добывают на охоте. Цель праздника — информировать общество о вреде, который мы наносим этим животным, и повысить ответственность в отношении к ним.

Всемирный день туризма и День туризма в Украине

Любовь к путешествиям естественна для человека: они помогают отдохнуть, очистить мысли и познать мир. Туризм признают важным и правительства, и международные организации, в частности ООН, которая учредила Всемирный день туризма, отмечаемый 27 сентября. В Украине в этот день празднуют еще и Национальный день туризма.

Путешествия сопровождают человечество с давних времен. Люди двигались за едой, безопасностью, лучшей жизнью, а военные и состоятельные граждане путешествовали для завоеваний, торговли или отдыха. Так зародились туризм и познавательные путешествия, которые и по сей день расширяют наш кругозор.

Путешественники по Украине уплатили рекордные 142,6 млн грн туристического сбора10.09.25, 09:25 • 4561 просмотр

День мученика Каллистрата

27 сентября верующие также отмечают День Святого Каллистрата, который был родом из Карфагена, вырос в христианской вере и наследовал отца в служении Богу.

Как воин, он оставался благочестивым среди язычников и ночами молился Иисусу Христу. За отказ принести жертву идолам его жестоко пытали: били, волокли по камням и бросали в море, но Божьим Промыслом он остался невредимым. Чудо побудило многих воинов уверовать в Христа. Несмотря на новые пытки и заключение, Каллистрат и его сподвижники оставались непоколебимыми. Впоследствии мучеников казнили, а живые воины, видевшие чудеса, похоронили их тела и впоследствии на месте страданий построили церковь в честь святого.

Исторический памятник-церковь в Бостоне превратят в доступное жилье20.09.25, 13:28 • 4157 просмотров

Алена Уткина

Культура
Организация Объединенных Наций
Чешская Республика
Украина