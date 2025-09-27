Международный день астрономии и День воспитателя в Украине: что еще отмечают 27 сентября

Сегодня, 27 сентября, отмечают Международный день астрономии и День воспитателей в Украине, которые помогают детям развивать интерес к окружающему миру, пишет УНН.

Международный день астрономии

Международный день астрономии празднуют дважды в год — весной и осенью. Для осенней даты определяют субботу между серединой сентября и серединой октября, чтобы она приходилась на первую четверть Луны или около нее.

Праздник учредил в 1973 году президент Астрономической ассоциации Северной Калифорнии Дуг Бергер, чтобы поощрить людей интересоваться космосом. В этот день клубы и научные организации устраивают наблюдения сквозь телескопы, лекции, мастер-классы и выставки. Это возможность для всех желающих узнать о новых открытиях и полюбоваться ночным небом.

День чешского пива

День чешского пива празднуют ежегодно 27 сентября в рамках недельных торжеств. Празднование посвящено Дню святого Вацлава, который приходится на 28 сентября. Этот день отмечает заслуги князя Вацлава I в объединении Чехии, а также считается праздником покровителя пива. В его правление хмель имел высокую ценность, и за попытку его незаконного вывоза предусматривалась смертная казнь.

Чешское пиво известно во всем мире благодаря непревзойденному качеству и уникальному вкусу. Чехия входит в число мировых лидеров по производству пива на душу населения. Здесь работают как крупные пивоварни, так и множество малых крафтовых пивоварен, где процесс производства строго контролируют и соблюдают традиционные методы. Популярен и пивной туризм: многочисленные туристы посещают знаменитые пивоварни, в частности Pilsner Urquell в Пльзене и Budweiser Budvar в Ческе-Будеёвице, чтобы попробовать пиво непосредственно на месте его производства.

В Мюнхене открылся 190-й Октоберфест: тысячи людей штурмовали пивные палатки

День воспитателя в Украине

День воспитателя в Украине официально празднуют с 2011 года. Его ввел Кабинет Министров в рамках программы развития дошкольного образования, чтобы работники детских садов имели свой собственный профессиональный праздник. Ранее их поздравляли вместе с учителями на День учителя, впоследствии воспитатели получили отдельную дату.

Некоторые празднуют его в последнее воскресенье сентября, во Всеукраинский день дошкольного образования — в этом году это 28 сентября. Некоторые учреждения придерживаются новой даты и отмечают профессиональный праздник 27 сентября.

С психологической точки зрения, дошкольный возраст — это время формирования личности ребенка. Воспитатели, создавая безопасную и поддерживающую среду, помогают детям развивать уверенность в себе, социальные навыки и интерес к окружающему миру. Их работа — это не просто уход за малышами, а вклад в будущее всего общества.

Европейский день грибов

С 2015 года ежегодно по инициативе немецкого журнала Der Tintling отмечается Европейский день грибов, призванный подчеркнуть значение грибов для природы и человека.

Грибы — не только ценный продукт, но и важная часть экосистем. В Европе насчитывается более 14 тысяч их видов, однако большинство до сих пор мало изучено. Благодаря микоризе — союзу грибов с корнями растений — почва сохраняет плодородие, а растения получают необходимые вещества.

Этот праздник популяризирует грибоводство как хобби: сбор грибов побуждает молодежь интересоваться биологией и экологией. В этот день по всей Европе проходят микологические фестивали и выставки, привлекающие и грибников, и туристов.

В Нью-Йорке лесники спасали туристов после употребления "волшебных грибов"

Международный день кролика

Ежегодно в четвертую субботу сентября празднуют Международный день кролика, который в 2025 году пришелся на 27 сентября. День кролика впервые учредили в Великобритании в 1998 году, а затем он приобрел популярность в Австралии и по всему миру.

Кролики часто оказываются под угрозой из-за деятельности человека: их используют в лабораторных экспериментах, тестируют на медицинские и косметические средства, держат в тесных клетках или добывают на охоте. Цель праздника — информировать общество о вреде, который мы наносим этим животным, и повысить ответственность в отношении к ним.

Всемирный день туризма и День туризма в Украине

Любовь к путешествиям естественна для человека: они помогают отдохнуть, очистить мысли и познать мир. Туризм признают важным и правительства, и международные организации, в частности ООН, которая учредила Всемирный день туризма, отмечаемый 27 сентября. В Украине в этот день празднуют еще и Национальный день туризма.

Путешествия сопровождают человечество с давних времен. Люди двигались за едой, безопасностью, лучшей жизнью, а военные и состоятельные граждане путешествовали для завоеваний, торговли или отдыха. Так зародились туризм и познавательные путешествия, которые и по сей день расширяют наш кругозор.

Путешественники по Украине уплатили рекордные 142,6 млн грн туристического сбора

День мученика Каллистрата

27 сентября верующие также отмечают День Святого Каллистрата, который был родом из Карфагена, вырос в христианской вере и наследовал отца в служении Богу.

Как воин, он оставался благочестивым среди язычников и ночами молился Иисусу Христу. За отказ принести жертву идолам его жестоко пытали: били, волокли по камням и бросали в море, но Божьим Промыслом он остался невредимым. Чудо побудило многих воинов уверовать в Христа. Несмотря на новые пытки и заключение, Каллистрат и его сподвижники оставались непоколебимыми. Впоследствии мучеников казнили, а живые воины, видевшие чудеса, похоронили их тела и впоследствии на месте страданий построили церковь в честь святого.

Исторический памятник-церковь в Бостоне превратят в доступное жилье