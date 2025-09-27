Международный день астрономии и День воспитателя в Украине: что еще отмечают 27 сентября
Киев • УНН
27 сентября отмечают Международный день астрономии, День чешского пива, День воспитателя в Украине, Европейский день грибов, Международный день кролика, Всемирный день туризма и День мученика Калистрата. Эти праздники охватывают разнообразные сферы, от науки до культуры и религии.
Сегодня, 27 сентября, отмечают Международный день астрономии и День воспитателей в Украине, которые помогают детям развивать интерес к окружающему миру, пишет УНН.
Международный день астрономии
Международный день астрономии празднуют дважды в год — весной и осенью. Для осенней даты определяют субботу между серединой сентября и серединой октября, чтобы она приходилась на первую четверть Луны или около нее.
Праздник учредил в 1973 году президент Астрономической ассоциации Северной Калифорнии Дуг Бергер, чтобы поощрить людей интересоваться космосом. В этот день клубы и научные организации устраивают наблюдения сквозь телескопы, лекции, мастер-классы и выставки. Это возможность для всех желающих узнать о новых открытиях и полюбоваться ночным небом.
День чешского пива
День чешского пива празднуют ежегодно 27 сентября в рамках недельных торжеств. Празднование посвящено Дню святого Вацлава, который приходится на 28 сентября. Этот день отмечает заслуги князя Вацлава I в объединении Чехии, а также считается праздником покровителя пива. В его правление хмель имел высокую ценность, и за попытку его незаконного вывоза предусматривалась смертная казнь.
Чешское пиво известно во всем мире благодаря непревзойденному качеству и уникальному вкусу. Чехия входит в число мировых лидеров по производству пива на душу населения. Здесь работают как крупные пивоварни, так и множество малых крафтовых пивоварен, где процесс производства строго контролируют и соблюдают традиционные методы. Популярен и пивной туризм: многочисленные туристы посещают знаменитые пивоварни, в частности Pilsner Urquell в Пльзене и Budweiser Budvar в Ческе-Будеёвице, чтобы попробовать пиво непосредственно на месте его производства.
День воспитателя в Украине
День воспитателя в Украине официально празднуют с 2011 года. Его ввел Кабинет Министров в рамках программы развития дошкольного образования, чтобы работники детских садов имели свой собственный профессиональный праздник. Ранее их поздравляли вместе с учителями на День учителя, впоследствии воспитатели получили отдельную дату.
Некоторые празднуют его в последнее воскресенье сентября, во Всеукраинский день дошкольного образования — в этом году это 28 сентября. Некоторые учреждения придерживаются новой даты и отмечают профессиональный праздник 27 сентября.
С психологической точки зрения, дошкольный возраст — это время формирования личности ребенка. Воспитатели, создавая безопасную и поддерживающую среду, помогают детям развивать уверенность в себе, социальные навыки и интерес к окружающему миру. Их работа — это не просто уход за малышами, а вклад в будущее всего общества.
Европейский день грибов
С 2015 года ежегодно по инициативе немецкого журнала Der Tintling отмечается Европейский день грибов, призванный подчеркнуть значение грибов для природы и человека.
Грибы — не только ценный продукт, но и важная часть экосистем. В Европе насчитывается более 14 тысяч их видов, однако большинство до сих пор мало изучено. Благодаря микоризе — союзу грибов с корнями растений — почва сохраняет плодородие, а растения получают необходимые вещества.
Этот праздник популяризирует грибоводство как хобби: сбор грибов побуждает молодежь интересоваться биологией и экологией. В этот день по всей Европе проходят микологические фестивали и выставки, привлекающие и грибников, и туристов.
Международный день кролика
Ежегодно в четвертую субботу сентября празднуют Международный день кролика, который в 2025 году пришелся на 27 сентября. День кролика впервые учредили в Великобритании в 1998 году, а затем он приобрел популярность в Австралии и по всему миру.
Кролики часто оказываются под угрозой из-за деятельности человека: их используют в лабораторных экспериментах, тестируют на медицинские и косметические средства, держат в тесных клетках или добывают на охоте. Цель праздника — информировать общество о вреде, который мы наносим этим животным, и повысить ответственность в отношении к ним.
Всемирный день туризма и День туризма в Украине
Любовь к путешествиям естественна для человека: они помогают отдохнуть, очистить мысли и познать мир. Туризм признают важным и правительства, и международные организации, в частности ООН, которая учредила Всемирный день туризма, отмечаемый 27 сентября. В Украине в этот день празднуют еще и Национальный день туризма.
Путешествия сопровождают человечество с давних времен. Люди двигались за едой, безопасностью, лучшей жизнью, а военные и состоятельные граждане путешествовали для завоеваний, торговли или отдыха. Так зародились туризм и познавательные путешествия, которые и по сей день расширяют наш кругозор.
День мученика Каллистрата
27 сентября верующие также отмечают День Святого Каллистрата, который был родом из Карфагена, вырос в христианской вере и наследовал отца в служении Богу.
Как воин, он оставался благочестивым среди язычников и ночами молился Иисусу Христу. За отказ принести жертву идолам его жестоко пытали: били, волокли по камням и бросали в море, но Божьим Промыслом он остался невредимым. Чудо побудило многих воинов уверовать в Христа. Несмотря на новые пытки и заключение, Каллистрат и его сподвижники оставались непоколебимыми. Впоследствии мучеников казнили, а живые воины, видевшие чудеса, похоронили их тела и впоследствии на месте страданий построили церковь в честь святого.
