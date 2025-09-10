$41.250.03
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопровод
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Путешественники по Украине уплатили рекордные 142,6 млн грн туристического сбора

Киев • УНН

 • 432 просмотра

В первом полугодии 2025 года туристический сбор принес местным бюджетам 142,6 млн грн, что на 33% больше, чем в прошлом году. Киев, Львовская и Ивано-Франковская области обеспечили 58% всех поступлений.

Путешественники по Украине уплатили рекордные 142,6 млн грн туристического сбора

В первом полугодии 2025 года туристический сбор принес местным бюджетам 142,6 млн грн, что на 33% больше, чем в прошлом году, и вдвое больше, чем до войны. Больше всего поступлений поступило в Киев, Львовскую и Ивано-Франковскую области, сообщает УНН со ссылкой на данные Opendatabot.

Детали

По данным Государственной налоговой службы, "в местные бюджеты поступило 142,6 млн грн туристического сбора. Это на треть больше, чем за тот же период в прошлом году. По сравнению с 2021 годом сумма вообще выросла вдвое", говорится в сообщении. 

Как указано, 55% сбора уплатили отели и крупные объекты размещения, 45% - владельцы квартир и усадеб.

Главными "кормильцами" местных бюджетов, как указано, стали Киев, Львовская и Ивано-Франковская области. Вместе они обеспечили 58% всех поступлений.

В то время как Одесса потеряла позиции, Буковина, Прикарпатье и Черкасская область, наоборот, показали рост в 3-4 раза по сравнению с довоенным периодом.

По словам экспертов, фактические объемы сбора еще больше, чем показывает статистика, ведь не все владельцы жилья работают официально.

Алена Уткина

ОбществоЭкономика
Львовская область
Государственная налоговая служба Украины
Ивано-Франковская область
Черкасская область
Одесса
Киев