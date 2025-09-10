Путешественники по Украине уплатили рекордные 142,6 млн грн туристического сбора
Киев • УНН
В первом полугодии 2025 года туристический сбор принес местным бюджетам 142,6 млн грн, что на 33% больше, чем в прошлом году. Киев, Львовская и Ивано-Франковская области обеспечили 58% всех поступлений.
В первом полугодии 2025 года туристический сбор принес местным бюджетам 142,6 млн грн, что на 33% больше, чем в прошлом году, и вдвое больше, чем до войны. Больше всего поступлений поступило в Киев, Львовскую и Ивано-Франковскую области, сообщает УНН со ссылкой на данные Opendatabot.
Детали
По данным Государственной налоговой службы, "в местные бюджеты поступило 142,6 млн грн туристического сбора. Это на треть больше, чем за тот же период в прошлом году. По сравнению с 2021 годом сумма вообще выросла вдвое", говорится в сообщении.
Как указано, 55% сбора уплатили отели и крупные объекты размещения, 45% - владельцы квартир и усадеб.
Главными "кормильцами" местных бюджетов, как указано, стали Киев, Львовская и Ивано-Франковская области. Вместе они обеспечили 58% всех поступлений.
В то время как Одесса потеряла позиции, Буковина, Прикарпатье и Черкасская область, наоборот, показали рост в 3-4 раза по сравнению с довоенным периодом.
По словам экспертов, фактические объемы сбора еще больше, чем показывает статистика, ведь не все владельцы жилья работают официально.
