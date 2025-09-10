Мандрівники Україною сплатили рекордні 142,6 млн грн туристичного збору
Київ • УНН
У першому півріччі 2025 року туристичний збір приніс місцевим бюджетам 142,6 млн грн, що на 33% більше, ніж торік. Київ, Львівщина та Івано-Франківщина забезпечили 58% всіх надходжень.
У першому півріччі 2025 року туристичний збір приніс місцевим бюджетам 142,6 млн грн, що на 33% більше, ніж торік, і вдвічі більше, ніж до війни. Найбільше надходжень надійшло у Київ, Львівщина та Івано-Франківщину, повідомляє УНН із посиланням на дані Opendatabot.
Деталі
За даними Державної податкової служби, "у місцеві бюджети надійшло 142,6 млн грн туристичного збору. Це на третину більше, ніж за той самий період торік. У порівнянні до 2021 сума взагалі зросла удвічі", йдеться у дописі.
Як вказано, 55% збору сплатили готелі та великі заклади розміщення, 45% - власники квартир та садиб.
Головними "годувальниками" місцевих бюджетів, як вказано, стали Київ, Львівщина та Івано-Франківщина. Разом вони забезпечили 58% усіх надходжень.
У той час, як Одеса втратила позиції, Буковина, Прикарпаття та Черкащина, навпаки, показали зростання у 3-4 рази порівняно з довоєнним періодом.
За словами експертів, фактичні обсяги збору є ще більшими, ніж показує статистика, адже не всі власники житла працюють офіційно.
Туризм цього року приніс на третину більше, ніж торік: які регіони у лідерах за зборами26.08.25, 17:19 • 3961 перегляд