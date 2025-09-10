$41.250.03
07:09
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Мандрівники Україною сплатили рекордні 142,6 млн грн туристичного збору

Київ

 • 0 перегляди

У першому півріччі 2025 року туристичний збір приніс місцевим бюджетам 142,6 млн грн, що на 33% більше, ніж торік. Київ, Львівщина та Івано-Франківщина забезпечили 58% всіх надходжень.

Мандрівники Україною сплатили рекордні 142,6 млн грн туристичного збору

У першому півріччі 2025 року туристичний збір приніс місцевим бюджетам 142,6 млн грн, що на 33% більше, ніж торік, і вдвічі більше, ніж до війни. Найбільше надходжень надійшло у Київ, Львівщина та Івано-Франківщину, повідомляє УНН із посиланням на дані Opendatabot.

Деталі

За даними Державної податкової служби, "у місцеві бюджети надійшло 142,6 млн грн туристичного збору. Це на третину більше, ніж за той самий період торік. У порівнянні до 2021 сума взагалі зросла удвічі", йдеться у дописі. 

Як вказано, 55% збору сплатили готелі та великі заклади розміщення, 45% - власники квартир та садиб.

Головними "годувальниками" місцевих бюджетів, як вказано, стали Київ, Львівщина та Івано-Франківщина. Разом вони забезпечили 58% усіх надходжень.

У той час, як Одеса втратила позиції, Буковина, Прикарпаття та Черкащина, навпаки, показали зростання у 3-4 рази порівняно з довоєнним періодом.

За словами експертів, фактичні обсяги збору є ще більшими, ніж показує статистика, адже не всі власники житла працюють офіційно.

Туризм цього року приніс на третину більше, ніж торік: які регіони у лідерах за зборами
26.08.25, 17:19

Альона Уткіна

СуспільствоЕкономіка
Львівська область
Державна податкова служба України
Івано-Франківська область
Черкаська область
Одеса
Київ