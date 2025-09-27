Украину накроет холодная воздушная масса: дожди, сильный ветер и заморозки 27 сентября
27 сентября Украину охватит холодная воздушная масса, принеся дожди, сильный ветер и местами ночные заморозки. Западные и северные регионы ощутят осеннюю прохладу, тогда как юг и восток сохранят относительное тепло с осадками.
В субботу, 27 сентября, Украину накроет холодная воздушная масса, принося дожди, сильный ветер и местами заморозки ночью. Западные и северные регионы ощутят осеннюю прохладу, тогда как юг и восток еще будут сохранять относительное тепло, но с осадками. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Погоду в Украине 27 сентября будет определять холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и снижение температур. Синоптики прогнозируют переход к типичной осенней погоде, с возможными заморозками ночью в отдельных регионах.
- Западные области (Львовская, Волынская, Ровенская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская): облачно, кратковременные дожди, местами ливни. Температура днем +9…+14°C. В Карпатах +6…+10°C. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, порывы до 15–20 м/с.
- Северные регионы (Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская): облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура днем +11…+16°C. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.
- Центральные области (Винницкая, Черкасская, Полтавская, Кировоградская): переменная облачность, местами дожди. Температура днем +13…+18°C. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.
- Южные регионы (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская) и Крым: облачно, дожди, местами грозы. Температура днем +17…+22°C. Ветер северо-западный, 5–10 м/с, порывы до 15 м/s.
- Восточные регионы (Харьковская, Луганская, Донецкая): облачно, дожди, местами сильные. Температура днем +14…+19°C. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.
Погода в Киеве
В столице 27 сентября ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Температура днем +13…+16°C.
Ветер северо-западный, 7–12 м/с, с порывами до 15 м/с.
