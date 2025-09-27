$41.490.08
26 сентября, 14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Украину накроет холодная воздушная масса: дожди, сильный ветер и заморозки 27 сентября

Киев • УНН

 • 100 просмотра

27 сентября Украину охватит холодная воздушная масса, принеся дожди, сильный ветер и местами ночные заморозки. Западные и северные регионы ощутят осеннюю прохладу, тогда как юг и восток сохранят относительное тепло с осадками.

Украину накроет холодная воздушная масса: дожди, сильный ветер и заморозки 27 сентября

В субботу, 27 сентября, Украину накроет холодная воздушная масса, принося дожди, сильный ветер и местами заморозки ночью. Западные и северные регионы ощутят осеннюю прохладу, тогда как юг и восток еще будут сохранять относительное тепло, но с осадками. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали 

Погоду в Украине 27 сентября будет определять холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и снижение температур. Синоптики прогнозируют переход к типичной осенней погоде, с возможными заморозками ночью в отдельных регионах.

  • Западные области (Львовская, Волынская, Ровенская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская): облачно, кратковременные дожди, местами ливни. Температура днем +9…+14°C. В Карпатах +6…+10°C. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, порывы до 15–20 м/с.
    • Северные регионы (Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская): облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура днем +11…+16°C. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.
      • Центральные области (Винницкая, Черкасская, Полтавская, Кировоградская): переменная облачность, местами дожди. Температура днем +13…+18°C. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.
        • Южные регионы (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская) и Крым: облачно, дожди, местами грозы. Температура днем +17…+22°C. Ветер северо-западный, 5–10 м/с, порывы до 15 м/s.
          • Восточные регионы (Харьковская, Луганская, Донецкая): облачно, дожди, местами сильные. Температура днем +14…+19°C. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

            Погода в Киеве

            В столице 27 сентября ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Температура днем +13…+16°C.

            Ветер северо-западный, 7–12 м/с, с порывами до 15 м/с.

            27.09.25, 06:17

            Вита Зеленецкая

            Погода и окружающая среда
            Укргидрометцентр
            Дожди в Украине
            Черновицкая область
            Львовская область
            Донецкая область
            Ровненская область
            Винницкая область
            Тернопольская область
            Николаевская область
            Ивано-Франковская область
            Житомирская область
            Сумская область
            Киевская область
            Черкасская область
            Кировоградская область
            Харьковская область
            Полтавская область
            Одесская область
            Луганская область
            Волынская область
            Закарпатская область
            Запорожская область
            Черниговская область
            Херсонская область
            Карпатские горы
            Крым
            Украина
            Киев