Сирський: Поповнення військових рядів — пріоритет для української армії
Київ • УНН
Генерал Сирський підкреслив важливість поповнення особового складу української армії через виснаження сил. Уряд ухвалив закон про мобілізацію, що зобов'язує чоловіків 18-60 років зареєструватися у військкоматах.
Генерал Олександр Сирський підкреслив в інтерв'ю CNN важливість поповнення особового складу української армії на тлі виснаження сил через два роки безперервної війни з Росією, передає УНН.
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Уряд ухвалив закон про мобілізацію, що зобов’язує всіх чоловіків віком від 18 до 60 років зареєструватися у військових комісаріатах та мати при собі реєстраційні документи.
Сирський визнав, що новобранці часто мають менше часу на підготовку, ніж хотілося б, але динаміка на фронті вимагає швидкого розгортання нових сил.
Попри скорочений термін навчання, він наголосив на важливості підготовки висококваліфікованого військового персоналу для ефективного захисту країни.
Сирський: операція в Курській області запобігла новому наступу РФ05.09.24, 23:26 • 89607 переглядiв