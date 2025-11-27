Понад 500 суб’єктів енергетичного сектору рф у 2025 році потрапили під санкційні обмеження - СЗРУ
Київ • УНН
Санкційна коаліція запровадила обмеження щодо понад 500 суб'єктів енергетичного сектору рф, включаючи нафтові танкери та фінансові інституції. Це призвело до зниження ціни на російську нафту та зменшення її експорту, прогнозуючи значні втрати бюджету РФ.
У 2025 році санкційна коаліція вже запровадила обмеження стосовно понад 500 суб’єктів енергетичного сектору рф. Як повідомив перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський на Київському санкційному саміті, йдеться пронафтові танкери, трейдери, фінансові інституції, передає УНН.
Деталі
Луговський під час виступу він наголосив, що енергетичний сектор залишається ключовим джерелом фінансування російської військової машини.
За його словами, цього року санкційна коаліція запровадила обмеження стосовно понад 500 суб’єктів енергетичного сектору рф. Це нафтові танкери, трейдери, фінансові інституції та значна кількість організацій, які є частиною екосистеми російського тіньового флоту.
На сьогодні ціна російської нафти знизилася до рекордних 40 доларів за барель у морських портах. Крім того, дисконт на нафту марки Urals зріс майже вдвічі – з 12 до 20 доларів за барель, а вартість фрахту танкерів збільшилася на 15 %. Починаючи з листопада фіксуємо зменшення експорту росією нафти морем.
"Санкційний тиск призвів до зменшення видобутку нафти в росії до 30 млн тонн цього року. Цей тренд буде посилюватися", – наголосив Олег Луговський, додавши, що у 2025 році в рф відбулося 20% зниження буріння нових свердловин для видобутку нафти.
Як результат – міжнародні санкції призвели до значного дефіциту російського федерального бюджету. Відповідно до оцінок СЗРУ, цього року росія втратить 30 млрд доларів у доходах від нафти та газу та може втратити близько 50 млрд дол. наступного року.
Додамо
У заході взяли участь Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, спецпредставник Європейського Союзу з питань санкцій Девід О’Салліван, радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, представники України, Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ірландії, Ісландії, Італії, Канади, Кіпру, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Франції, Швеції та Євросоюзу.
У розвідці наголосили, що результатом саміту стане напрацювання подальших кроків для зміцнення санкційної коаліції із послаблення економічної основи для російської військової машини.
