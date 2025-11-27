Понад 500 суб’єктів енергетичного сектору рф у 2025 році потрапили під санкційні обмеження - СЗРУ

$42.300.10
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
18:19 • 2852 перегляди
Продовжать наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви: Зеленський про майбутню зустріч представників України та США
17:31 • 3280 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
15:25 • 14649 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров'я
Ексклюзив
14:27 • 22002 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 15674 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 22691 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 18016 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра Зими
27 листопада, 12:53
27 листопада, 12:53 • 12989 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37
27 листопада, 12:37 • 16727 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусиль
27 листопада, 09:33
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготувати
27 листопада, 11:52
Українські компанії зі зв'язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідження
13:38
Буданов розповів про роль Білецького в авіапрориві на оточену "Азовсталь" у Маріуполі
14:52
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відео
15:30
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo15:30 • 12410 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
15:25 • 14679 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27 • 22027 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12 • 22706 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38 • 15324 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Женева
Німеччина
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
27 листопада, 06:49
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
24 листопада, 08:11
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті
24 листопада, 07:49
Техніка
Boeing Starliner
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм

Понад 500 суб’єктів енергетичного сектору рф у 2025 році потрапили під санкційні обмеження - СЗРУ

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Санкційна коаліція запровадила обмеження щодо понад 500 суб'єктів енергетичного сектору рф, включаючи нафтові танкери та фінансові інституції. Це призвело до зниження ціни на російську нафту та зменшення її експорту, прогнозуючи значні втрати бюджету РФ.

Понад 500 суб’єктів енергетичного сектору рф у 2025 році потрапили під санкційні обмеження - СЗРУ

У 2025 році санкційна коаліція вже запровадила обмеження стосовно понад 500 суб’єктів енергетичного сектору рф. Як повідомив перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський на Київському санкційному саміті, йдеться пронафтові танкери, трейдери, фінансові інституції, передає УНН.

Деталі

Луговський під час виступу він наголосив, що енергетичний сектор залишається ключовим джерелом фінансування російської військової машини.

За його словами, цього року санкційна коаліція запровадила обмеження стосовно понад 500 суб’єктів енергетичного сектору рф. Це нафтові танкери, трейдери, фінансові інституції та значна кількість організацій, які є частиною екосистеми російського тіньового флоту.

На сьогодні ціна російської нафти знизилася до рекордних 40 доларів за барель у морських портах. Крім того, дисконт на нафту марки Urals зріс майже вдвічі – з 12 до 20 доларів за барель, а вартість фрахту танкерів збільшилася на 15 %. Починаючи з листопада фіксуємо зменшення експорту росією нафти морем.

Нова Зеландія розширила санкції проти “тіньового флоту” рф та компаній з білорусі, Ірану і КНДР30.10.25, 22:19 • 1766 переглядiв

"Санкційний тиск призвів до зменшення видобутку нафти в росії до 30 млн тонн цього року. Цей тренд буде посилюватися", – наголосив Олег Луговський, додавши, що у 2025 році в рф відбулося 20% зниження буріння нових свердловин для видобутку нафти.

Як результат – міжнародні санкції призвели до значного дефіциту російського федерального бюджету. Відповідно до оцінок СЗРУ, цього року росія втратить 30 млрд доларів у доходах від нафти та газу та може втратити близько 50 млрд дол. наступного року.

Додамо

У заході взяли участь Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, спецпредставник Європейського Союзу з питань санкцій Девід О’Салліван, радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, представники України, Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ірландії, Ісландії, Італії, Канади, Кіпру, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Франції, Швеції та Євросоюзу.

У розвідці наголосили, що результатом саміту стане напрацювання подальших кроків для зміцнення санкційної коаліції із послаблення економічної основи для російської військової машини.

У жовтні із портів рф вийшло 84 судна з нафтою, що входять до "тіньового флоту" - розвідка12.11.25, 16:27 • 3246 переглядiв

Антоніна Туманова

