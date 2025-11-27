$42.300.10
18:30 • 4120 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
17:31 • 6164 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
15:25 • 16580 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27 • 23819 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 16418 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 23776 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 18727 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 13172 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 16876 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
27 ноября, 11:46 • 11906 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
Главная
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Более 500 субъектов энергетического сектора рф в 2025 году попали под санкционные ограничения - СВРУ

Киев • УНН

 • 626 просмотра

Санкционная коалиция ввела ограничения в отношении более 500 субъектов энергетического сектора рф, включая нефтяные танкеры и финансовые институты. Это привело к снижению цены на российскую нефть и уменьшению ее экспорта, прогнозируя значительные потери бюджета рф.

Более 500 субъектов энергетического сектора рф в 2025 году попали под санкционные ограничения - СВРУ

В 2025 году санкционная коалиция уже ввела ограничения в отношении более 500 субъектов энергетического сектора рф. Как сообщил первый заместитель Главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский на Киевском санкционном саммите, речь идет о нефтяных танкерах, трейдерах, финансовых институтах, передает УНН.

Детали

Луговский во время выступления подчеркнул, что энергетический сектор остается ключевым источником финансирования российской военной машины.

По его словам, в этом году санкционная коалиция ввела ограничения в отношении более 500 субъектов энергетического сектора рф. Это нефтяные танкеры, трейдеры, финансовые институты и значительное количество организаций, являющихся частью экосистемы российского теневого флота.

На сегодняшний день цена российской нефти снизилась до рекордных 40 долларов за баррель в морских портах. Кроме того, дисконт на нефть марки Urals вырос почти вдвое – с 12 до 20 долларов за баррель, а стоимость фрахта танкеров увеличилась на 15 %. Начиная с ноября фиксируем уменьшение экспорта Россией нефти морем.

"Санкционное давление привело к уменьшению добычи нефти в России до 30 млн тонн в этом году. Этот тренд будет усиливаться", – подчеркнул Олег Луговский, добавив, что в 2025 году в РФ произошло 20% снижение бурения новых скважин для добычи нефти.

Как результат – международные санкции привели к значительному дефициту российского федерального бюджета. Согласно оценкам СВРУ, в этом году Россия потеряет 30 млрд долларов в доходах от нефти и газа и может потерять около 50 млрд долл. в следующем году.

Добавим

В мероприятии приняли участие Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, спецпредставитель Европейского Союза по вопросам санкций Дэвид О’Салливан, советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, представители Украины, Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Ирландии, Исландии, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции и Евросоюза.

В разведке подчеркнули, что результатом саммита станет выработка дальнейших шагов для укрепления санкционной коалиции по ослаблению экономической основы для российской военной машины.

В октябре из портов рф вышло 84 судна с нефтью, входящие в "теневой флот" - разведка12.11.25, 16:27 • 3246 просмотров

Антонина Туманова

