Более 500 субъектов энергетического сектора рф в 2025 году попали под санкционные ограничения - СВРУ

В 2025 году санкционная коалиция уже ввела ограничения в отношении более 500 субъектов энергетического сектора рф. Как сообщил первый заместитель Главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский на Киевском санкционном саммите, речь идет о нефтяных танкерах, трейдерах, финансовых институтах, передает УНН.

Детали

Луговский во время выступления подчеркнул, что энергетический сектор остается ключевым источником финансирования российской военной машины.

По его словам, в этом году санкционная коалиция ввела ограничения в отношении более 500 субъектов энергетического сектора рф. Это нефтяные танкеры, трейдеры, финансовые институты и значительное количество организаций, являющихся частью экосистемы российского теневого флота.

На сегодняшний день цена российской нефти снизилась до рекордных 40 долларов за баррель в морских портах. Кроме того, дисконт на нефть марки Urals вырос почти вдвое – с 12 до 20 долларов за баррель, а стоимость фрахта танкеров увеличилась на 15 %. Начиная с ноября фиксируем уменьшение экспорта Россией нефти морем.

"Санкционное давление привело к уменьшению добычи нефти в России до 30 млн тонн в этом году. Этот тренд будет усиливаться", – подчеркнул Олег Луговский, добавив, что в 2025 году в РФ произошло 20% снижение бурения новых скважин для добычи нефти.

Как результат – международные санкции привели к значительному дефициту российского федерального бюджета. Согласно оценкам СВРУ, в этом году Россия потеряет 30 млрд долларов в доходах от нефти и газа и может потерять около 50 млрд долл. в следующем году.

Добавим

В мероприятии приняли участие Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, спецпредставитель Европейского Союза по вопросам санкций Дэвид О’Салливан, советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, представители Украины, Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Ирландии, Исландии, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции и Евросоюза.

В разведке подчеркнули, что результатом саммита станет выработка дальнейших шагов для укрепления санкционной коалиции по ослаблению экономической основы для российской военной машины.

В октябре из портов рф вышло 84 судна с нефтью, входящие в "теневой флот" - разведка