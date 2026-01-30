Понад 2000 повідомлень: хвиля "мінувань" зачепила 21 область і Київ, до 30% уже відпрацьовано - поліція

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Ексклюзив
10:25 • 1032 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 7388 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 16119 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
06:30 • 24179 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 31278 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 53280 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 40652 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 31355 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 55668 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 26431 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
5.1м/с
81%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF30 січня, 04:46 • 5496 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto05:12 • 25162 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg05:47 • 29865 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto08:38 • 18883 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 5758 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 55692 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 43059 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 45977 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 105834 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 133903 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сі Цзіньпін
Кір Стармер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Китай
Канада
Реклама
УНН Lite
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 24707 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 25224 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 47941 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 72835 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 69337 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Опалення
Золото

Понад 2000 повідомлень: хвиля "мінувань" зачепила 21 область і Київ, до 30% уже відпрацьовано - поліція

Київ • УНН

 • 42 перегляди

30 січня на електронні адреси органів влади та закладів надійшли масові повідомлення про мінування. Майже 30% повідомлень вже відпрацьовано, інформація не підтвердилась.

Понад 2000 повідомлень: хвиля "мінувань" зачепила 21 область і Київ, до 30% уже відпрацьовано - поліція

Хвиля "мінувань" у понад 2000 повідомлень про замінування прокотилася у 21 області та Києві, майже 30% повідомлень відпрацьовано, інформація не підтвердилась, повідомили у Нацполіції у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"30 січня, починаючи з 09:30 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, банківських установ, розважальних закладів й інших об’єктів почали надходити масові повідомлення про замінювання належних їм будівель", - вказали у поліції.

Повідомлення про замінування масово надходять на електронні адреси в Україні30.01.26, 12:07 • 1492 перегляди

Станом на 12:10 до підрозділів поліції надійшло понад 2000 повідомлень про замінування

- повідомили у поліції.

Вказано, що йдеться про такі області: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, місто Київ, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.

Наразі майже 30% повідомлень вже відпрацьовано. На цих об’єктах інформація не підтвердилась. Триває перевірка щодо інших об’єктів

- наголосили у поліції.

Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами30.01.26, 11:47 • 5876 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Воєнний стан
Війна в Україні
Чернівецька область
Національна поліція України
Львівська область
Донецька область
Хмельницька область
Рівненська область
Вінницька область
Тернопільська область
Миколаївська область
Івано-Франківська область
Сумська область
Київська область
Черкаська область
Кіровоградська область
Харківська область
Полтавська область
Одеська область
Волинська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Чернігівська область
Київ