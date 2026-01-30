Понад 2000 повідомлень: хвиля "мінувань" зачепила 21 область і Київ, до 30% уже відпрацьовано - поліція
Київ • УНН
30 січня на електронні адреси органів влади та закладів надійшли масові повідомлення про мінування. Майже 30% повідомлень вже відпрацьовано, інформація не підтвердилась.
Хвиля "мінувань" у понад 2000 повідомлень про замінування прокотилася у 21 області та Києві, майже 30% повідомлень відпрацьовано, інформація не підтвердилась, повідомили у Нацполіції у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
"30 січня, починаючи з 09:30 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, банківських установ, розважальних закладів й інших об’єктів почали надходити масові повідомлення про замінювання належних їм будівель", - вказали у поліції.
Станом на 12:10 до підрозділів поліції надійшло понад 2000 повідомлень про замінування
Вказано, що йдеться про такі області: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, місто Київ, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.
Наразі майже 30% повідомлень вже відпрацьовано. На цих об’єктах інформація не підтвердилась. Триває перевірка щодо інших об’єктів
