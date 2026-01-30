Более 2000 сообщений: волна "минирований" затронула 21 область и Киев, до 30% уже отработано - полиция
Киев • УНН
30 января на электронные адреса органов власти и учреждений поступили массовые сообщения о минировании. Почти 30% сообщений уже отработано, информация не подтвердилась.
Волна "минирований" из более чем 2000 сообщений о минировании прокатилась по 21 области и Киеву, почти 30% сообщений отработано, информация не подтвердилась, сообщили в Нацполиции в пятницу, пишет УНН.
Детали
"30 января, начиная с 09:30 на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления, учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, банковских учреждений, развлекательных заведений и других объектов начали поступать массовые сообщения о минировании принадлежащих им зданий", - указали в полиции.
По состоянию на 12:10 в подразделения полиции поступило более 2000 сообщений о минировании
Указано, что речь идет о таких областях: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, город Киев, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская.
Сейчас почти 30% сообщений уже отработано. На этих объектах информация не подтвердилась. Продолжается проверка по другим объектам
