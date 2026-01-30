$42.850.08
Эксклюзив
10:25 • 2090 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 9622 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 18040 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
06:30 • 26069 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 33119 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 55007 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 41665 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 31954 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 57608 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 26536 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
Более 2000 сообщений: волна "минирований" затронула 21 область и Киев, до 30% уже отработано - полиция

Киев • УНН

 • 322 просмотра

30 января на электронные адреса органов власти и учреждений поступили массовые сообщения о минировании. Почти 30% сообщений уже отработано, информация не подтвердилась.

Более 2000 сообщений: волна "минирований" затронула 21 область и Киев, до 30% уже отработано - полиция

Волна "минирований" из более чем 2000 сообщений о минировании прокатилась по 21 области и Киеву, почти 30% сообщений отработано, информация не подтвердилась, сообщили в Нацполиции в пятницу, пишет УНН.

Детали

"30 января, начиная с 09:30 на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления, учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, банковских учреждений, развлекательных заведений и других объектов начали поступать массовые сообщения о минировании принадлежащих им зданий", - указали в полиции.

По состоянию на 12:10 в подразделения полиции поступило более 2000 сообщений о минировании

- сообщили в полиции.

Указано, что речь идет о таких областях: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, город Киев, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская.

Сейчас почти 30% сообщений уже отработано. На этих объектах информация не подтвердилась. Продолжается проверка по другим объектам

- подчеркнули в полиции.

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Черновицкая область
Национальная полиция Украины
Львовская область
Донецкая область
Хмельницкая область
Ровненская область
Винницкая область
Тернопольская область
Николаевская область
Ивано-Франковская область
Сумская область
Киевская область
Черкасская область
Кировоградская область
Харьковская область
Полтавская область
Одесская область
Волынская область
Закарпатская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Черниговская область
Киев