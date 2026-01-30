Сообщения о минировании массово поступают на электронные адреса в Украине

В пятницу, 30 января, в Украине на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления, учебных заведений, предприятий, банковских учреждений, развлекательных заведений и других объектов начали поступать массовые сообщения о минировании принадлежащих им зданий. Об этом сообщает УНН.

Детали

Одно из таких сообщений получила редакция УНН. В данном письме говорится, в частности, о требовании покинуть заминированное помещение.

Автор сообщения назвал себя бойцом Вооруженных сил Украины, "подрывником с инвалидностью, который получает жалкое денежное обеспечение и не может обеспечить своих родных".

Я и мои единомышленники, начиная с 10.01.2026, заложили в административных зданиях, школах, детских садах и местах массового скопления людей около 500 взрывных устройств, с 30.01.2026 по 31.01.2026 в разное время таймер на бомбах будет приведен в действие, и у Вас останется 15 минут, чтобы покинуть свое здание, иначе вы умрете и будут жертвы среди мирного населения – говорится в сообщении.

На случай своей смерти автор просил считать "виновным во всех бедах" руководство Украины вместе с Владимиром Зеленским.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, по состоянию на 11:30 в подразделения полиции поступило более 1100 сообщений. Отработано около 20%. Информация о минировании в этих случаях не подтвердилась. Отработки продолжаются.

Напомним

30 января в Киеве неизвестные сообщили о "минировании" ряда госучреждений, учебных заведений, предприятий. Правоохранители отметили, что "подобные сообщения часто являются очередной информационной атакой врага, однако, несмотря на это каждый адрес тщательно отрабатывается нарядами полиции".