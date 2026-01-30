Повідомлення про замінування масово надходять на електронні адреси в Україні

У п’ятницю, 30 січня, в Україні на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, банківських установ, розважальних закладів й інших об’єктів почали надходити масові повідомлення про замінування належних їм будівель. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Одне з таких повідомлень отримала редакція УНН. У даному листі йдеться, зокрема, про вимогу залишити заміноване приміщення.

Як повідомили джерела у правоохоронних органах, станом на 11:30 до підрозділів поліції надійшло понад 1100 повідомлень. Відпрацьовано близько 20%. Інформація про замінування у цих випадках не підтвердилась. Відпрацювання тривають.

Новина доповнюється…