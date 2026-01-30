$42.850.08
Ексклюзив
13:54 • 3836 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 9488 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 12425 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 15382 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 21308 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 29492 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 35144 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 41515 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 65760 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 48967 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
Меню
Понад 2 млрд гривень у тіні: Генпрокурор Кравченко заявив про викриття схеми відмивання коштів аптечними мережами

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття схеми відмивання коштів та мінімізації податків за участі 10 аптечних мереж. Понад 2 мільярди гривень було виведено в тінь через фіктивні патенти та роялті.

Понад 2 млрд гривень у тіні: Генпрокурор Кравченко заявив про викриття схеми відмивання коштів аптечними мережами

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив про викриття та припинення багаторічної схеми відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами. За його словами, до схеми було залучено близько 10 аптечних мереж, які охоплюють 183 підприємства по всій країні, передає УНН.

Прокуратура міста Києва спільно з Державною податковою службою викрила та припинила багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами. Її організатор ще у 2021 році створив в Україні іноземне представництво, на яке були зареєстровані патенти на дезінфекцію приміщень та їх обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання 

- повідомив Генпрокурор.

За його словами, у 2022–2025 роках до схеми було залучено близько 10 аптечних мереж, які охоплюють 183 підприємства по всій країні.

Генпрокурор Кравченко: викрито схему з непридатними мінами для ЗСУ на 3 млрд грн, 10 підозрюваних, 4 затриманих09.01.26, 10:12 • 11305 переглядiв

Механізм був простим і цинічним: підприємства штучно занижували податок на прибуток, перераховуючи кошти як "роялті" за користування цими патентами, тобто за користування інструкціями з дезінфекції приміщень аптек у неіснуючий спосіб,  суть яких не має економічного змісту, обсягу та реального факту здійснення господарських операцій 

- повідомив Кравченко.

Для легалізації цих операцій, за словами Генпрокурора, організатор:

 • залучив підконтрольних осіб;

 • призначив лояльних директора і головного бухгалтера;

 • укладав фіктивні ліцензійні договори та підписував акти "наданих послуг", достовірно знаючи, що жодних послуг не існує.

За результатами досудового розслідування та податкових досліджень встановлено: понад 2 мільярди гривень у 2022–2025 роках були   виведені в тінь.

"Від слів до справ": Кравченко повідомив про викриття у межах міжнародної співпраці схеми наживи шахраїв на громадянах ЄС на близько $250 тисяч21.11.25, 13:25 • 28293 перегляди

Директору та головному бухгалтеру підконтрольних структур повідомлено про підозру у службовому підробленні. Вони надали викривальні покази. Організатору схеми повідомлено про підозру за службове підроблення та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Вживаються заходи для встановлення його місцезнаходження та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фіктивні патенти, "креативні" роялті і багаторівневі схеми не звільняють від відповідальності. Працюємо далі 

- резюмував Кравченко.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Аптека
Державна податкова служба України
Руслан Кравченко
Україна
Київ