Понад 2 млрд гривень у тіні: Генпрокурор Кравченко заявив про викриття схеми відмивання коштів аптечними мережами

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив про викриття та припинення багаторічної схеми відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами. За його словами, до схеми було залучено близько 10 аптечних мереж, які охоплюють 183 підприємства по всій країні, передає УНН.

Прокуратура міста Києва спільно з Державною податковою службою викрила та припинила багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами. Її організатор ще у 2021 році створив в Україні іноземне представництво, на яке були зареєстровані патенти на дезінфекцію приміщень та їх обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання

За його словами, у 2022–2025 роках до схеми було залучено близько 10 аптечних мереж, які охоплюють 183 підприємства по всій країні.

Механізм був простим і цинічним: підприємства штучно занижували податок на прибуток, перераховуючи кошти як "роялті" за користування цими патентами, тобто за користування інструкціями з дезінфекції приміщень аптек у неіснуючий спосіб, суть яких не має економічного змісту, обсягу та реального факту здійснення господарських операцій

Для легалізації цих операцій, за словами Генпрокурора, організатор:

• залучив підконтрольних осіб;

• призначив лояльних директора і головного бухгалтера;

• укладав фіктивні ліцензійні договори та підписував акти "наданих послуг", достовірно знаючи, що жодних послуг не існує.

За результатами досудового розслідування та податкових досліджень встановлено: понад 2 мільярди гривень у 2022–2025 роках були виведені в тінь.

"Від слів до справ": Кравченко повідомив про викриття у межах міжнародної співпраці схеми наживи шахраїв на громадянах ЄС на близько $250 тисяч

Директору та головному бухгалтеру підконтрольних структур повідомлено про підозру у службовому підробленні. Вони надали викривальні покази. Організатору схеми повідомлено про підозру за службове підроблення та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Вживаються заходи для встановлення його місцезнаходження та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фіктивні патенти, "креативні" роялті і багаторівневі схеми не звільняють від відповідальності. Працюємо далі