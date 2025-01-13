Голлівудські зірки створюють фонди допомоги постраждалим від пожеж у Лос-Анджелесі

Бейонсе пообіцяла виділити 2,5 мільйона доларів на підтримку постраждалих від безпрецедентних пожеж, що не вщухають у Лос-Анджелесі. Шерон Стоун, Дженніфер Лопес та Дженніфер Гарнер скасували свої поточні справи, щоб підтримати зусилля з ліквідації наслідків лісової пожежі та допомоги нужденим.

Передає УНН із посиланням на NME та Entertainment Weekly.

Деталі

У той час як пожежі в Палісадесі та Альтадені продовжують спустошувати громади Лос-Анджелеса, знаменитості об'єднуються, щоб пожертвувати кошти, створити фонди допомоги та стати волонтерами.

Фонд Бейонсе оголосив про пожертвування 2,5 мільйонів доларів на ліквідацію наслідків пожежі в Лос-Анджелесі.

Лос-Анджелес, ми з тобою. BeyGOOD вживає заходів, оголошуючи про створення Фонду допомоги постраждалим від пожежі в Лос-Анджелесі з пожертвуванням у розмірі 2,5 мільйона доларів. Фонд призначений для допомоги сім'ям в районі Альтадена/Пасадена, які втратили свої будинки, а також церквам і громадським центрам для вирішення нагальних потреб тих, хто постраждав від лісових пожеж. - написала організація в Instagram.

Періс Хілтон, чий пляжний будинок у Малібу був серед 5 000 споруд, знищених пожежею в Палісадс, оголосила сьогодні про створення надзвичайного фонду через свою некомерційну організацію 11:11 Media Impact для тих, хто втратив "свої домівки, заповітні сувеніри, спільноти, які вони любили, і відчуття стабільності".

Медійна особистість і підприємець заявила, що фонд буде "підтримувати переміщені сім'ї з маленькими дітьми". Вона заснувала фонд з початковим внеском у розмірі 100 000 доларів США, а також долучить до нього ще 100 000 доларів, якщо будуть зібрані додаткові кошти.

Як мама, я не можу уявити біль і страх від того, що у вас немає безпечного місця для ваших дітей - написала вона в Instagram.

Шерон Стоун оголосила збір пожертв для +COOP, бутіка товарів для дому на Беверлі-Бульварі, який перетворився на розподільчий центр. Зірка "Основного інстинкту" закликала жертвувати одяг для жінок, чоловіків і дітей, що був у вжитку, а також подарункові картки та нові вішалки. Вона додала, що ті, хто потребує, можуть прийти за ковдрами, взуттям та одягом.

Американська актриса Дженніфер Гарнер, яка сама проживає в Палісадесі вже 25 років і чий будинок не постраждав від пожежі, що охопила понад 20 000 акрів з 7 січня, стала партнером відзначеного нагородами шеф-кухаря Хосе Андреса, неприбуткової організації World Central Kitchen, що надає продовольчу допомогу, чиї локації по всьому округу Лос-Анджелеса допомагають нужденним мешканцям Анджелеса.

Дженніфер Лопес, яка мала з’явитися на The View 17 січня та низці інших телевізійних програм найближчими днями, скасувала свій показ, щоб підтримати зусилля з ліквідації наслідків лісової пожежі, пише Entertainment Weekly.

Нагадаємо

Після того, як лісові пожежі в Каліфорнії досягли Голлівудських пагорбів, було евакуйовано 150 тисяч людей. У Малібу згоріли будинки знаменитостей, включаючи маєток Періс Гілтон.

Чотири великі лісові пожежі охопили Лос-Анджелес та околиці, забравши життя 16 людей.

Пожежа Палісейдс (Palisades Fire), яка спустошила округ Лос-Анджелес в американському штаті Каліфорнія, могла знову спалахнути від слідів, що залишилися від попередньої пожежі, імовірно спричиненої феєрверками, запущеними напередодні Нового року.

Пожежа у Лос-Анджелесі: боротьба триває, погода погіршує ситуацію