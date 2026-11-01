росія атакувала Україну 433 дронами: ППО знищила 371 ціль
Київ • УНН
росія запустила 433 ударні дрони, зокрема 64 реактивні. ППО знищила або подавила 371 безпілотник, ще понад 40 залишалися в повітрі.
У ніч на 1 листопада росіяни атакували Україну 433 ударними БПЛА типу Shahed (64 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.
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Ворог запустив дрони з російських міст орел, курськ, шаталово, брянськ, міллерово, а також з окупованого Донецька.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 371 ворожий БПЛА типу Shahed (47 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, понад 40 ударних безпілотників ще в повітрі. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях
Нагадаємо
Впродовж доби 31 жовтня російські війська втратили 2 100 військових. Загальні втрати рф від початку вторгнення сягнули близько 1 590 270 осіб.