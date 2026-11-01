россия атаковала Украину 433 дронами: ПВО уничтожила 371 цель

В ночь на 1 ноября россияне атаковали Украину 433 ударными БПЛА типа Shahed (64 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия". Об этом сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

Враг запустил дроны из российских городов орёл, курск, шаталово, брянск, миллерово, а также из оккупированного Донецка.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 07:30 средствами противовоздушной обороны сбит/подавлен 371 вражеский БПЛА типа Shahed (47 из них - реактивные), "Гербера", дронов других типов, более 40 ударных беспилотников ещё находятся в воздухе. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 16 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 14 локациях