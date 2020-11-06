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Держбюджет-2021, вибори в США та COVID-19 – головні події ночі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. В Україні в першому читанні ухвалили законопроект про Державний бюджет на 2021 рік. В США на тлі підрахунку голосів на президентських виборах республіканці та демократи обмінюються звинуваченнями у фальсифікаціях. Про ці та інші новини вечора та ночі у огляді УНН.

Державний бюджет України на 2021 рік

У четвер Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект про Держбюджет на 2021 рік з урахуванням вірогідного сценарію в умовах “перезапуску” економіки після поширення коронавірусу.

На 2021 рік прогнозується зростання ВВП на 4,6%, збільшення реальної середньомісячної зарплатні — на 12,1%, рівень безробіття — 9,2%, зростання експорту — на 2,9%. Також очікується нарощення обсягів іноземних інвестицій на рівні 2,5-3 млрд доларів. Передбачається зростання доходів Держбюджету на 90,8 млрд грн, а також зниження дефіциту з 7,5% до 6% ВВП.

Фінансування загального фонду державного бюджету у 2021 році планується за рахунок державних запозичень у сумі майже 678,7 млдр грн, у тому числі зовнішніх — 129,6 млрд грн, внутрішніх — 549 млдр грн.

У 2021 році на охорону здоров’я планують витратити 156,2 млрд грн, з них 2,6 млрд грн для проведення вакцинації населення від коронавірусу. На безпеку і оборону — понад 267 млрд грн.

На виплати боргів передбачили третину витрат держбюджету — тільки на обслуговування державного боргу піде кожна сьома гривня.

Вибори президента США — підрахунок голосів триває

У США триває підрахунок голосів на президентських виборах, які відбулися 3 листопада. Демократ Джо Байден продовжує випереджати діючого президента Америки республіканця Дональда Трампа зі значним відривом.

За даними онлайн-мапи підрахунку голосів, наразі Байден має 253 голоси в Колегії виборців, Трамп — 214.

Для перемоги кандидатам в президенти США необхідно отримати 270 голосів вибірників.

На тлі тривалих підрахунках бюлетенів на президентських виборах в багатьох великих містах США почалися протести і зіткнення між прихильниками кандидатів в президенти Дональда Трампа і Джо Байдена.

В Філадельфії, найбільшому місті штату Пенсільванія, який є одним з ключових на президентських виборах, призупинили підрахунок бюлетенів виборців, які проголосували поштою.

Республіканці підозрюють Google в допомозі демократам на виборах президента США. Демократи повідомили, що Спецпрокуратура США почала розслідування проти виборчого штабу Трампа.

Коронавірус в Україні

В Україні до кінця цього року цифра добового приросту хворих на COVID-19 може зрости до 20 тисяч. Такий прогноз зробив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Через стрімке поширення коронавірусу в Україні розглядають питання про запровадження комендантської години та карантину вихідного дня.

За прогнозами уряду України, падіння ВВП країни різко прискориться у разі введення локдауну — до 5,6% за підсумком 2020 року проти прогнозованих нині 4,8%.

З 14-15 листопада в Україні почнуть запроваджувати карантин вихідного дня. Працюватиме лише критична інфраструктура, зокрема продуктові магазини, аптеки та транспорт.

Коронавірус в світі

Станом на ранок у світі інфекцією, викликаною новим коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже понад 48,6 млн людей, з них одужало понад 32 млн, кількість померлих зросла до понад 1,2 млн.

На тлі розповсюдження коронавірусу у Литві, Польщі та Греції з 7 листопада оголосили локдаун, який триватиме три тижні. З 22 жовтня локдаун введений у Чехії, частковий локдаун діє у Франції з 30 жовтня. Посилений карантин через розповсюдження коронавірусу діє в Англії та Німеччині з 2 листопада. В Австрії та Італії через коронавірус ввели комендантську годину. Обмеження на в’їзд та комендантська година також діють в Угорщині.

Генеральна Асамблея ООН скликає спеціальну сесію на 3 і 4 грудня, присвячену пандемії COVID-19. Вона пройде в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

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