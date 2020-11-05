Бюджет-2021: на обслуговування держборгу піде кожна сьома гривня - Пацкан

"На виплати боргів передбачено третину витрат державного бюджету, майже 620 млрд грн. Тільки на обслуговування державного боргу піде кожна сьома гривня. Обсяг державного і гарантованого державою боргу загалом зросте до 2,9 трлн грн, майже 65% ВВП, що перевищить встановлений у бюджетному кодексі межу", - сказав Пацкан.

З його слів, також 6% ВВП, або 270 млрд грн - дефіцит державного бюджету.

"Це вдвічі більше межі, встановленої у бюджетному кодексі. Можна порівнювати рівень дефіциту бюджету і співвідношення боргу до ВВП В Україні та іншими країнами, але при цьому треба порівнювати також середні вартість і терміни запозичень. Наші запозичення дорожчі і коротші. Частка державних запозичень – 39% усіх фінансових ресурсів державного бюджету", - наголосив голова РП.

Нагадаємо, сьогодні парламентарі ухвалили проект постанови №4000-П, що означає ухвалення у першому читанні законопроекту про Державний бюджет на 2021 рік. За відповідне рішення проголосували 275 народних депутатів України.