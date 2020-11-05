Рада підтримала у першому читанні законопроект про Держбюджет на 2021 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Парламентарі ухвалили проект постанови №4000-П, що означає ухвалення у першому читанні законопроекту про Державний бюджет на 2021 рік. За відповідне рішення проголосували 275 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
"Комітетом підготовлено проект постанови ВРУ щодо висновків та пропозицій до законопроекту та таблицю пропозицій суб’єктів законодавчої ініціативи. Комітетом пропонується врахувати повністю або частково 1276 правок та відхилити 1175 правок…Комітет рекомендує ВРУ прийняти за основу та в цілому підготовлену комітетом постанову щодо висновків та пропозицій до законопроекту. З прийняттям зазначеної постанови законопроект про Держбюджет на 2021 рік буде вважатися прийнятим у першому читанні", - сказав заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін.
Так, парламентарі підтримали проект постанови, а отже ухвалили у першому читанні бюджет на 2021 рік. Комітет рекомендує уряду при підготовці до другого читання збільшити видатки на окремі програми та заходи у сфері охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, культури, спорту, на надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, а також на реалізацію державних інвестиційних та інфраструктурних проектів.
У пояснювальній записці до законопроекту №4000 зазначається, що у розрахунках показників бюджету було враховано прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 рік, який представляє собою найбільш вірогідний сценарій в умовах "перезапуску" економіки після поширення коронавірусу.
Так, на 2021 рік прогнозується зростання ВВП на 4,6%, збільшення реальної середньомісячної заробітної плати працівників – на рівні 12,1%, рівень безробіття – 9,2%, зростання експорту товарів і послуг на рівні 2,9%. Також очікується нарощення обсягів іноземних інвестицій на рівні 2,5 – 3 млрд доларів. Передбачається зростання доходів Держбюджету на 90,8 млрд грн порівняно з затвердженими показниками 2020 року, а також зниження дефіциту з 7,5% до 6% ВВП.
Зазначається, що фінансування загального фонду державного бюджету у 2021 році планується за рахунок державних запозичень у сумі 678 699,1 млн грн, у тому числі зовнішніх – 129 600 млн грн, внутрішніх – 549 099,1 млн гривень.
Щодо видатків держбюджету:
▪️ на охорону здоров’я 156,2 млрд грн, з них 2,6 млрд грн для проведення вакцинації населення від коронавірусу;
▪️ на освіту 173,8 млрд грн, з них 1 млрд грн на боротьбу з коронавірусом під час навчального процесу;
▪️ на культуру 7 517 млн грн;
▪️ на дорожній фонд 71 477,4 млн грн;
▪️ на безпеку і оборону 267 129,1 млн грн.
Нагадаємо, парламентарі на позачерговому засіданні Верховної Ради ухвалили за основу законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу, який необхідний для ухвалення Держбюджету на 2021 рік.