Рада розблокувала розгляд Бюджету-2021
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Парламентарі на позачерговому засіданні Верховної Ради ухвалили за основу законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу, який необхідний для ухвалення Держбюджету на 2021 рік. Відповідне рішення підтримали 253 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроектом передбачаються зміни до Бюджетного кодексу України, пов’язані із необхідністю врегулювання правових засад функціонування бюджетної системи України.
Ним передбачається, зокрема, наступне:
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- надання Мінфіну права на здійснення правочинів з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, в тому числі за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, визначені на поточний бюджетний період законом про Державний бюджет України;
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- запровадження інструменту надання державних гарантій на портфельній основі, спрямованого на підтримку державою суб’єктів господарювання мікро-, малого та середнього підприємництва шляхом гарантування державою часткового виконання зобов’язань, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80% за кожним окремим кредитом.
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Як повідомляв УНН раніше, парламентарі не набрали голосів для голосування щодо законопроекту про зміни до Бюджетного кодексу, який необхідний для ухвалення Держбюджету на 2021 рік.
Після чого у ВР оголосили про проведення позачергового засідання для повторного розгляду цього законопроекту.