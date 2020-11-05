Рада розблокувала розгляд Бюджету-2021

Законопроектом передбачаються зміни до Бюджетного кодексу України, пов’язані із необхідністю врегулювання правових засад функціонування бюджетної системи України.

Ним передбачається, зокрема, наступне:



надання Мінфіну права на здійснення правочинів з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, в тому числі за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, визначені на поточний бюджетний період законом про Державний бюджет України;



запровадження інструменту надання державних гарантій на портфельній основі, спрямованого на підтримку державою суб’єктів господарювання мікро-, малого та середнього підприємництва шляхом гарантування державою часткового виконання зобов’язань, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80% за кожним окремим кредитом.



Як повідомляв УНН раніше, парламентарі не набрали голосів для голосування щодо законопроекту про зміни до Бюджетного кодексу, який необхідний для ухвалення Держбюджету на 2021 рік.



Після чого у ВР оголосили про проведення позачергового засідання для повторного розгляду цього законопроекту.