Рада разблокировала рассмотрение Бюджета-2021

Законопроектом предусматриваются изменения в Бюджетный кодекс Украины, связанные с необходимостью урегулирования правовых основ функционирования бюджетной системы Украины.

Им предусматривается, в частности, следующее:



предоставление Минфину права на осуществление соглашений с государственными деривативами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу, в том числе за счет осуществления государственных заимствований сверх объемов, определенных на текущий бюджетный период законом о Государственном бюджете Украины;



введение инструмента предоставления государственных гарантий на портфельной основе, направленного на поддержку государством субъектов хозяйствования микро-, малого и среднего предпринимательства путем гарантирования государством частичного выполнения обязательств, не превышающих 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту.



Как сообщал УНН ранее, парламентарии не набрали голосов для голосования по законопроекту об изменениях в Бюджетный кодекс, который необходим для принятия Госбюджета на 2021 год.



После чего в ВР объявили о проведении внеочередного заседания для повторного рассмотрения этого законопроекта.