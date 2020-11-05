Рада разблокировала рассмотрение Бюджета-2021
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Парламентарии на внеочередном заседании Верховной Рады приняли за основу законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который необходим для принятия Госбюджета на 2021 года. Соответствующее решение поддержали 253 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предусматриваются изменения в Бюджетный кодекс Украины, связанные с необходимостью урегулирования правовых основ функционирования бюджетной системы Украины.
Им предусматривается, в частности, следующее:
-
- предоставление Минфину права на осуществление соглашений с государственными деривативами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу, в том числе за счет осуществления государственных заимствований сверх объемов, определенных на текущий бюджетный период законом о Государственном бюджете Украины;
-
- введение инструмента предоставления государственных гарантий на портфельной основе, направленного на поддержку государством субъектов хозяйствования микро-, малого и среднего предпринимательства путем гарантирования государством частичного выполнения обязательств, не превышающих 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту.
-
Как сообщал УНН ранее, парламентарии не набрали голосов для голосования по законопроекту об изменениях в Бюджетный кодекс, который необходим для принятия Госбюджета на 2021 год.
После чего в ВР объявили о проведении внеочередного заседания для повторного рассмотрения этого законопроекта.