ВР провалила голосування за Бюджетний кодекс: під питанням розгляд держбюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Парламентарі не набрали голосів для голосування щодо законопроекту про зміни до Бюджетного кодексу, який необхідний для ухвалення Держбюджету на 2021 рік, передає кореспондент УНН.
“Ми маємо його прийняти за основу для того, щоб перейти до бюджету”, - сказав голова ВРУ Дмитро Разумков.
Проте, у ВР набралося лише 225 голосів, чого не вистачило для ухвалення рішення.
Так, головуючий покликав до себе голів депутатських фракцій та груп для вирішення питання подальшої роботи.
Додамо, законопроектом №4100 передбачаються зміни до Бюджетного кодексу України, пов’язані із необхідністю врегулювання правових засад функціонування бюджетної системи України.
Як повідомляв УНН раніше, Верховна Рада України 5 листопада планує розглянути законопроект про Державний бюджет України на 2021 рік, а також супутній законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України.