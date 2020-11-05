ВР провалила голосование за Бюджетный кодекс: под вопросом рассмотрение госбюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Парламентарии не набрали голосов для голосования по законопроекту об изменениях в Бюджетный кодекс, который необходим для принятия Госбюджета на 2021 год, передает корреспондент УНН.
"Мы должны его принять за основу для того, чтобы перейти к бюджету", - сказал председатель ВРУ Дмитрий Разумков.
Однако, в ВР набралось только 225 голосов, чего не хватило для принятия решения.
Так, председательствующий позвал к себе председателей депутатских фракций и групп для решения вопроса дальнейшей работы.
Добавим, законопроектом №4100 предусматриваются изменения в Бюджетный кодекс Украины, связанные с необходимостью урегулирования правовых основ функционирования бюджетной системы Украины.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины 5 ноября планирует рассмотреть законопроект о Государственном бюджете Украины на 2021 год, а также сопутствующий законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.