ВР провалила голосование за Бюджетный кодекс: под вопросом рассмотрение госбюджета

"Мы должны его принять за основу для того, чтобы перейти к бюджету", - сказал председатель ВРУ Дмитрий Разумков.

Однако, в ВР набралось только 225 голосов, чего не хватило для принятия решения.

Так, председательствующий позвал к себе председателей депутатских фракций и групп для решения вопроса дальнейшей работы.

Добавим, законопроектом №4100 предусматриваются изменения в Бюджетный кодекс Украины, связанные с необходимостью урегулирования правовых основ функционирования бюджетной системы Украины.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины 5 ноября планирует рассмотреть законопроект о Государственном бюджете Украины на 2021 год, а также сопутствующий законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.