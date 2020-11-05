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Рада поддержала в первом чтении законопроект о Госбюджете на 2021 год

Рада поддержала в первом чтении законопроект о Госбюджете на 2021 год

Киев  •  УНН

 • 54243 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Парламентарии приняли проект постановления №4000-П, что означает принятие в первом чтении законопроекта о Государственном бюджете на 2021 год. За соответствующее решение проголосовало 275 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Комитетом подготовлен проект постановления ВРУ относительно выводов и предложений к законопроекту и таблицу субъектов законодательной инициативы. Комитетом предлагается учесть полностью или частично 1276 поправок и отклонить 1175 поправок... Комитет рекомендует ВРУ принять за основу и в целом подготовленное комитетом постановление относительно выводов и предложений к законопроекту. С принятием указанного постановления законопроект о Госбюджете на 2021 год будет считаться принятым в первом чтении", - сказал заместитель главы бюджетного комитета Александр Трухин.

Так, парламентарии поддержали проект постановления, а следовательно приняли в первом чтении бюджет на 2021 год. Комитет рекомендует правительству при подготовке ко второму чтению увеличить расходы на отдельные программы и мероприятия в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, на оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также на реализацию государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

В пояснительной записке к законопроекту №4000 говорится, что в расчетах показателей бюджета были учтены прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 год, который представляет собой наиболее вероятный сценарий в условиях "перезапуска" экономики после распространения коронавируса.

Так, на 2021 год прогнозируется рост ВВП на 4,6%, увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников - на уровне 12,1%, уровень безработицы - 9,2%, рост экспорта товаров и услуг на уровне 2,9%. Также ожидается наращивание объемов иностранных инвестиций на уровне 2,5-3 млрд долларов. Предполагается рост доходов госбюджета на 90,8 млрд грн по сравнению с утвержденными показателями 2020 года, а также снижение дефицита с 7,5% до 6% ВВП.

Отмечается, что финансирование общего фонда государственного бюджета в 2021 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 678 699,1 млн грн, в том числе внешних - 129 600 млн грн, внутренних - 549 099,1 млн гривен.

По расходам госбюджета:
▪️ на здравоохранение 1156,2 млрд грн, из них 2,6 млрд грн для проведения вакцинации населения от коронавируса;
▪️ на образование 173,8 млрд грн, из них 1 млрд грн на борьбу с коронавируса во время учебного процесса;
▪️ на культуру 7517 млн грн;
▪️ на дорожный фонд 71 477,4 млн грн;
▪️ на безопасность и оборону 267 129,1 млн грн.

Напомним, парламентарии на внеочередном заседании Верховной Рады приняли за основу законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который необходим для принятия Госбюджета на 2021 год.

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