Бюджет-2021: на обслуживание госдолга пойдет каждая седьмая гривна - Пацкан
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Государственном бюджете на 2021 год на выплаты долгов предусмотрено треть расходов государственного бюджета - только на обслуживание государственного долга пойдет каждая седьмая гривна. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан в ВР, передает корреспондент УНН.
"На выплаты долгов предусмотрено треть расходов государственного бюджета, почти 620 млрд грн. Только на обслуживание государственного долга пойдет каждая седьмая гривна. Объем государственного и гарантированного государством долга в общем возрастет до 2,9 трлн грн, почти 65% ВВП, что превысит установленный в бюджетном кодексе предел", - сказал Пацкан.
По его словам, также 6% ВВП, или 270 млрд грн - дефицит государственного бюджета.
"Это вдвое больше предела, установленного в бюджетном кодексе. Можно сравнивать уровень дефицита бюджета и соотношение долга к ВВП в Украине и другими странами, но при этом надо сравнивать также средние стоимость и сроки заимствований. Наши заимствования дороже и короче. Доля государственных заимствований - 39% всех финансовых ресурсов государственного бюджета", - подчеркнул глава СП.
Напомним, сегодня парламентарии приняли проект постановления №4000-П, что означает принятие в первом чтении законопроекта о Государственном бюджете на 2021 год. За соответствующее решение проголосовали 275 народных депутатов Украины.