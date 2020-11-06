Пандемія: у світі від COVID-19 одужали понад 32 млн людей

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 48 600 930 людей, з них одужало 32 135 775. Кількість померлих зросла до 1 232 214.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (9 606 502), Індія (8 364 086), Бразилія (5 590 025), Росія (1 699 695), а також Франція (1 648 989), Іспанія (1 306 316), Аргентина (1 217 028) та Велика Британія (1 126 469).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (234 911), Бразилії (161 106), Індії (124 315) та Мексиці (93 772).

Нагадаємо, за останніми даними МОЗ, в Україні зареєстровано 430 тис. хворих на COVID-19, приріст випадків за добу — новий антирекорд у 9850. Внаслідок хвороби загалом в країні померли 7 924 людей, з них за добу — 193. Одужали понад 184,7 тис. людей, з них за добу — 7924.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.