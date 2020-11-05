В Україні вже 430 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 9 850
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 5 листопада зафіксовано вже 430 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - антирекорд третій день поспіль у понад 9,8 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"За минулу добу в Україні зафіксовано 9850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 369, медпрацівників – 514)", - повідомив Степанов.
З його слів, за останню добу:
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- госпіталізовано – 1269 осіб;
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- летальних випадків – 193;
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- одужало – 8378 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 75598 (методом ПЛР – 46856, методом ІФА – 28742).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 430 467 осіб;
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- одужало – 184 782 особи;
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- летальних випадків – 7924;
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- проведено ПЛР-тестувань – 3 470 669.
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"Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях", - додав голова МОЗ.
Кількість захворювань в регіонах:
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- місто Київ - 41373 випадки;
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- Вінницька область – 11644 випадки;
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- Волинська область – 14889 випадків;
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- Дніпропетровська область – 16600 випадків;
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- Донецька область – 12873 випадки;
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- Житомирська область – 16598 випадків;
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- Закарпатська область – 15849 випадків;
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- Запорізька область – 11750 випадків;
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- Івано-Франківська область – 22521 випадок;
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- Київська область – 18329 випадків;
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- Кіровоградська область – 2813 випадків;
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- Луганська область – 4104 випадки;
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- Львівська область – 32069 випадків;
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- Миколаївська область – 9306 випадків;
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- Одеська область – 26838 випадків;
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- Полтавська область – 11079 випадків;
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- Рівненська область – 20671 випадок;
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- Сумська область – 13196 випадків;
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- Тернопільська область – 21499 випадків;
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- Харківська область – 40330 випадків;
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- Херсонська область – 4852 випадки;
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- Хмельницька область – 17989 випадків;
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- Черкаська область – 10085 випадків;
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- Чернівецька область – 23708 випадків;
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- Чернігівська область – 9502 випадки.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, попередній антирекорд щодо приросту випадків за добу Україна "поставила" лише напередодні, 4 листопада - понад 9,5 тисячі. На тлі невтішної статистики у МОЗ вказують на необхідність дотримуватися карантинних обмежень.