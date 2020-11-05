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В Україні вже 430 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 9 850

В Україні вже 430 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 9 850

Київ • УНН

 • 24687 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. В Україні на 8 годину 5 листопада зафіксовано вже 430 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - антирекорд третій день поспіль у понад 9,8 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 9850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 369, медпрацівників – 514)", - повідомив Степанов.

З його слів, за останню добу:

  • госпіталізовано – 1269 осіб;
  • летальних випадків – 193;
  • одужало – 8378 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 75598 (методом ПЛР – 46856, методом ІФА – 28742).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 430 467 осіб;
  • одужало – 184 782 особи;
  • летальних випадків – 7924;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 470 669.

"Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях", - додав голова МОЗ.

Кількість захворювань в регіонах:

  • місто Київ - 41373 випадки;
  • Вінницька область – 11644 випадки;
  • Волинська область – 14889 випадків;
  • Дніпропетровська область – 16600 випадків;
  • Донецька область – 12873 випадки;
  • Житомирська область – 16598 випадків;
  • Закарпатська область – 15849 випадків;
  • Запорізька область – 11750 випадків;
  • Івано-Франківська область – 22521 випадок;
  • Київська область – 18329 випадків;
  • Кіровоградська область – 2813 випадків;
  • Луганська область – 4104 випадки;
  • Львівська область – 32069 випадків;
  • Миколаївська область – 9306 випадків;
  • Одеська область – 26838 випадків;
  • Полтавська область – 11079 випадків;
  • Рівненська область – 20671 випадок;
  • Сумська область – 13196 випадків;
  • Тернопільська область – 21499 випадків;
  • Харківська область – 40330 випадків;
  • Херсонська область – 4852 випадки;
  • Хмельницька область – 17989 випадків;
  • Черкаська область – 10085 випадків;
  • Чернівецька область – 23708 випадків;
  • Чернігівська область – 9502 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, попередній антирекорд щодо приросту випадків за добу Україна "поставила" лише напередодні, 4 листопада - понад 9,5 тисячі. На тлі невтішної статистики у МОЗ вказують на необхідність дотримуватися карантинних обмежень.

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