В Україні вже 420 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 9 524
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. В Україні на 8:30 4 листопада зафіксовано вже 420 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - абсолютний антирекорд для країни у понад 9,5 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"За минулу добу в Україні зафіксовано 9524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 313, медпрацівників – 408)", - йдеться у повідомленні Степанова.
Також за останню добу, за його даними:
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- госпіталізовано – 1514 осіб;
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- летальних випадків – 199;
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- одужало – 7536 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 72 442, в т. ч. методом ПЛР — 42 278, методом ІФА — 30 164.
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За весь час пандемії в країні:
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- захворіло – 420 617 осіб;
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- одужало – 176 404 особи;
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- летальних випадків – 7731;
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- проведено ПЛР-тестувань – 3 386 489.
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Кількість захворювань в регіонах:
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- місто Київ – 40390 випадків
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- Вінницька область – 11363 випадки
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- Волинська область – 14544 випадки
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- Дніпропетровська область –16169 випадків
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- Донецька область – 12367 випадків
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- Житомирська область – 16200 випадків
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- Закарпатська область – 15470 випадків
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- Запорізька область – 11227 випадків
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- Івано-Франківська область –22047 випадків
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- Київська область – 17918 випадків
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- Кіровоградська область – 2730 випадків
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- Луганська область – 3988 випадків
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- Львівська область – 31639 випадків
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- Миколаївська область – 9027 випадків
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- Одеська область – 26332 випадки
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- Полтавська область – 10617 випадків
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- Рівненська область – 20300 випадків
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- Сумська область – 12776 випадків
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- Тернопільська область – 21332 випадки
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- Харківська область – 39559 випадків
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- Херсонська область – 4622 випадки
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- Хмельницька область – 17439 випадків
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- Черкаська область – 9898 випадків
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- Чернівецька область – 23296 випадків
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- Чернігівська область – 9367 випадків
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) та Хмельницькій (511 випадків) областях", - додав Степанов.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
"Нагадую: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних", - підсумував голова МОЗ.
Додамо, попередній антирекорд щодо приросту випадків за добу Україна "поставила" 3 листопада - майже 9 тисяч. На тлі невтішної статистики у МОЗ вказують на необхідність дотримуватися карантинних обмежень.