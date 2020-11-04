В Украине уже 420 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 9 524
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Украине на 8:30 4 ноября зафиксировано уже 420 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны в более чем 9,5 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 313, медработников - 408)", - говорится в сообщении Степанова.
Также за последние сутки, по его данным:
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- госпитализированы - 1514 человек;
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- летальных случаев - 199;
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- выздоровели - 7536 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 72 442, в т. ч. методом ПЦР - 42 278, методом ИФА - 30 164.
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За все время пандемии в стране:
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- заболело - 420 617 человек;
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- выздоровели - 176 404 человека;
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- летальных исходов - 7731;
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- проведения ПЦР-тестов - 3386489.
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Количество заболеваний в регионах:
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- Киев - 40390 случаев
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- Винницкая область - 11363 случаи
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- Волынская область - 14544 случаи
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- Днепропетровская область -16169 случаев
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- Донецкая область - 12367 случаев
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- Житомирская область - 16200 случаев
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- Закарпатская область - 15470 случаев
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- Запорожская область - 11227 случаев
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- Ивано-Франковская область - 22047 случаев
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- Киевская область - 17918 случаев
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- Кировоградская область - 2730 случаев
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- Луганская область - 3988 случаев
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- Львовская область - 31 639 случаев
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- Николаевская область - 9027 случаев
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- Одесская область - 26332 случаи
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- Полтавская область - 10617 случаев
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- Ровенская область - 20300 случаев
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- Сумская область - 12776 случаев
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- Тернопольская область - 21332 случаи
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- Харьковская область - 39559 случаев
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- Херсонская область - 4622 случая
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- Хмельницкая область - 17439 случаев
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- Черкасская область - 9898 случаев
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- Черновицкая область - 23296 случаев
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- Черниговская область - 9367 случаев
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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (856 случаев), Харьковской (850 случаев), Донецкой (636 случаев), Одесской (547 случаев) и Хмельницкой (511 случаев) областях", - добавил Степанов.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
"Напоминаю: соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности - соблюдение дистанции, ношение маски и пользование санитайзером - спасает жизни. Берегите себя и близких", - подытожил глава Минздрава.
Добавим, предыдущий антирекорд по приросту случаев за сутки Украина "поставила" 3 ноября - почти 9 тысяч. На фоне неутешительной статистики в Минздраве указывают на необходимость соблюдать карантинные ограничения.