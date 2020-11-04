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В Украине уже 420 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 9 524

В Украине уже 420 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 9 524

Киев  •  УНН

 • 41127 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Украине на 8:30 4 ноября зафиксировано уже 420 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны в более чем 9,5 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 313, медработников - 408)", - говорится в сообщении Степанова.

Также за последние сутки, по его данным:

  • госпитализированы - 1514 человек;
  • летальных случаев - 199;
  • выздоровели - 7536 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 72 442, в т. ч. методом ПЦР - 42 278, методом ИФА - 30 164.

За все время пандемии в стране:

  • заболело - 420 617 человек;
  • выздоровели - 176 404 человека;
  • летальных исходов - 7731;
  • проведения ПЦР-тестов - 3386489.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 40390 случаев
  • Винницкая область - 11363 случаи
  • Волынская область - 14544 случаи
  • Днепропетровская область -16169 случаев
  • Донецкая область - 12367 случаев
  • Житомирская область - 16200 случаев
  • Закарпатская область - 15470 случаев
  • Запорожская область - 11227 случаев
  • Ивано-Франковская область - 22047 случаев
  • Киевская область - 17918 случаев
  • Кировоградская область - 2730 случаев
  • Луганская область - 3988 случаев
  • Львовская область - 31 639 случаев
  • Николаевская область - 9027 случаев
  • Одесская область - 26332 случаи
  • Полтавская область - 10617 случаев
  • Ровенская область - 20300 случаев
  • Сумская область - 12776 случаев
  • Тернопольская область - 21332 случаи
  • Харьковская область - 39559 случаев
  • Херсонская область - 4622 случая
  • Хмельницкая область - 17439 случаев
  • Черкасская область - 9898 случаев
  • Черновицкая область - 23296 случаев
  • Черниговская область - 9367 случаев

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (856 случаев), Харьковской (850 случаев), Донецкой (636 случаев), Одесской (547 случаев) и Хмельницкой (511 случаев) областях", - добавил Степанов.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

"Напоминаю: соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности - соблюдение дистанции, ношение маски и пользование санитайзером - спасает жизни. Берегите себя и близких", - подытожил глава Минздрава.

Добавим, предыдущий антирекорд по приросту случаев за сутки Украина "поставила" 3 ноября - почти 9 тысяч. На фоне неутешительной статистики в Минздраве указывают на необходимость соблюдать карантинные ограничения.

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