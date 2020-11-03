В Україні вже 411 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 8 899
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. В Україні на 8:30 3 листопада зафіксовано вже 411 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - новий антирекорд у майже 9 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані верифікованого МОЗ проекту про коронавірус в Україні "Коронавірус інфо" у Telegram-каналі.
"За вчора в Україні зафіксовано 8 899 (з них дітей – 346, медпрацівників – 401) нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Також за останню добу, як зазначається:
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- госпіталізовано – 1207 осіб;
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- летальних випадків – 157;
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- одужало – 5 100 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 60 836 (методом ПЛР — 56 348, методом ІФА — 21 530).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 411 093 особи;
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- одужало – 168 868 осіб;
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- летальних випадків – 7 532;
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- проведено ПЛР-тестувань – 3 379 029.
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Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) та Житомирській (470 випадків) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
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- місто Київ – 39534 випадки
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- Вінницька область – 11096 випадків
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- Волинська область – 14234 випадки
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- Дніпропетровська область – 15729 випадків
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- Донецька область – 11731 випадок
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- Житомирська область – 1583 випадки
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- Закарпатська область – 15187 випадків
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- Запорізька область – 10797 випадків
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- Івано-Франківська область – 21596 випадків
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- Київська область – 17535 випадків
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- Кіровоградська область – 2677 випадків
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- Луганська область – 3881 випадок
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- Львівська область – 31134 випадки
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- Миколаївська область – 8736 випадків
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- Одеська область –25785 випадків
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- Полтавська область – 10190 випадків
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- Рівненська область – 19998 випадків
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- Сумська область – 12409 випадків
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- Тернопільська область – 21186 випадків
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- Харківська область – 38709 випадків
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- Херсонська область – 4424 випадки
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- Хмельницька область – 16928 випадків
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- Черкаська область – 9670 випадків
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- Чернівецька область – 22881 випадок
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- Чернігівська область – 9213 випадків
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, попередній антирекорд щодо приросту випадків за добу Україна "поставила" 31 жовтня - понад 8,7 тисячі. На тлі невтішної статистики у МОЗ вказують на необхідність дотримуватися карантинних обмежень.