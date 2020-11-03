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В Україні вже 411 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 8 899

В Україні вже 411 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 8 899

Київ • УНН

 • 30518 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. В Україні на 8:30 3 листопада зафіксовано вже 411 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - новий антирекорд у майже 9 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані верифікованого МОЗ проекту про коронавірус в Україні "Коронавірус інфо" у Telegram-каналі.

"За вчора в Україні зафіксовано 8 899 (з них дітей – 346, медпрацівників – 401) нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Також за останню добу, як зазначається:

  • госпіталізовано – 1207 осіб;
  • летальних випадків – 157;
  • одужало – 5 100 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 60 836 (методом ПЛР — 56 348, методом ІФА — 21 530).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 411 093 особи;
  • одужало – 168 868 осіб;
  • летальних випадків – 7 532;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 379 029.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) та Житомирській (470 випадків) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • місто Київ – 39534 випадки
  • Вінницька область – 11096 випадків
  • Волинська область – 14234 випадки
  • Дніпропетровська область – 15729 випадків
  • Донецька область – 11731 випадок
  • Житомирська область – 1583 випадки
  • Закарпатська область – 15187 випадків
  • Запорізька область – 10797 випадків
  • Івано-Франківська область – 21596 випадків
  • Київська область – 17535 випадків
  • Кіровоградська область – 2677 випадків
  • Луганська область – 3881 випадок
  • Львівська область – 31134 випадки
  • Миколаївська область – 8736 випадків
  • Одеська область –25785 випадків
  • Полтавська область – 10190 випадків
  • Рівненська область – 19998 випадків
  • Сумська область – 12409 випадків
  • Тернопільська область – 21186 випадків
  • Харківська область – 38709 випадків
  • Херсонська область – 4424 випадки
  • Хмельницька область – 16928 випадків
  • Черкаська область – 9670 випадків
  • Чернівецька область – 22881 випадок
  • Чернігівська область – 9213 випадків

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, попередній антирекорд щодо приросту випадків за добу Україна "поставила" 31 жовтня - понад 8,7 тисячі. На тлі невтішної статистики у МОЗ вказують на необхідність дотримуватися карантинних обмежень.

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