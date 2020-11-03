В Украине уже 411 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 8 899
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Украине на 8:30 3 ноября зафиксировано уже 411 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - новый антирекорд в почти 9 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные верифицированного Минздравом проекта о коронавирусе в Украине "Коронавирус инфо" в Telegram-канале.
"За вчера в Украине зафиксировано 8899 (из них детей - 346, медработников - 401) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за последние сутки, как указано:
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- госпитализированы - 1207 человек;
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- летальных случаев - 157;
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- выздоровели - 5100 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 60 836 (методом ПЦР - 56 348, методом ИФА - 21 530).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 411 093 человека;
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- выздоровели - 168 868 человек;
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- летальных исходов - 7532;
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- проведения ПЦР-тестов - 3379029.
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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях.
Количество заболеваний в регионах:
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- Киев - 39534 случаи
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- Винницкая область - 11 096 случаев
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- Волынская область - 14234 случаи
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- Днепропетровская область - 15729 случаев
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- Донецкая область - 11 731 случай
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- Житомирская область - 1583 случая
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- Закарпатская область - 15187 случаев
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- Запорожская область - 10 797 случаев
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- Ивано-Франковская область - 21 596 случаев
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- Киевская область - 17535 случаев
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- Кировоградская область - 2677 случаев
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- Луганская область - 3881 случай
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- Львовская область - 31134 случаи
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- Николаевская область - 8736 случаев
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- Одесская область -25785 случаев
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- Полтавская область - 10190 случаев
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- Ровенская область - 19998 случаев
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- Сумская область - 12 409 случаев
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- Тернопольская область - 21 186 случаев
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- Харьковская область - 38709 случаев
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- Херсонская область - 4424 случая
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- Хмельницкая область - 16928 случаев
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- Черкасская область - 9670 случаев
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- Черновицкая область - 22881 случай
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- Черниговская область - 9213 случаев
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, предыдущий антирекорд по приросту случаев за сутки Украина "поставила" 31 октября - более 8,7 тысячи. На фоне неутешительной статистики в Минздраве указывают на необходимость соблюдать карантинные ограничения.