Нагадаємо, експерти дали оцінку “накладення” пандемії COVID-19 на сезон грипу.
В Україні вже 387 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 8 752
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Україні на 8:45 31 жовтня зафіксовано вже 387 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — новий антирекорд у понад 8,7 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 387 481 хворого на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 8 752 інфікованих, що є абсолютним антирекордом для України.
Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 7 196 людей, з них за добу — 155.
Одужали від хвороби вже 158 928 людей, з них за добу — 3 902.
Активних хворих на сьогодні 221 357, приріст за добу — 4 695.
Додамо, попередній антирекорд щодо приросту випадків за добу Україна “поставила” 30 жовтня — понад 8,3 тисяч. У МОЗ вказують на необхідність дотримуватися карантинних обмежень.