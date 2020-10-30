В Україні вже 378 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 8 312
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В Україні на 8:35 30 жовтня зафіксовано вже 378 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - новий антирекорд у понад 8 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 378 729 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 8 312 інфікованих, що є абсолютним антирекордом для України.
Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 7 041 людей, з них за добу - 173, що є антирекордом.
Одужали від хвороби вже 155 026 людей, з них за добу - 3 394.
Активних хворих на сьогодні 216 662, приріст за добу - 4 745.
Додамо, попередній антирекорд щодо приросту випадків за добу Україна "поставила" 23 жовтня - понад 7,5 тисячі. У МОЗ вказують на необхідність дотримуватися карантинних обмежень.
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