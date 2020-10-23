В Україні вже 330 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 7 517
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В Україні на 8:45 23 жовтня зафіксовано вже 330 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - антирекорд третій день поспіль, цього разу - у понад 7,5 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 330 396 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 7 517 інфікованих, що є новим антирекордом.
Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 6 164 людини, з них за добу - 121.
Одужали від хвороби вже 137 578 людей, з них за добу - 2 680.
Активних хворих на сьогодні 186 654, приріст за добу - 4 716.
Додамо, попередній антирекорд щодо приросту випадків за добу Україна "поставила" лише напередодні, 22 жовтня, - понад 7 тисяч. Раніше те, що приріст нових хворих за добу перевищить 5 тисяч, прогнозували у МОЗ, вказуючи на необхідність дотримуватися карантинних обмежень.
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