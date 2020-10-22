В Україні вже 322 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 7 053
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Україні на 8:40 22 жовтня зафіксовано вже 322 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - новий антирекорд у понад 7 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 322 879 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 7 053 інфікованих, що є новим антирекордом.
Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 6 043 людей, з них за добу - 116.
Одужали від хвороби вже 134 898 людей, з них за добу - 2 679.
Активних хворих на сьогодні 181 938, приріст за добу - 4 258.
Додамо, попередній антирекорд щодо приросту випадків за добу Україна "поставила" лише напередодні, 21 жовтня - понад 6,7 тисячі. Раніше те, що приріст нових хворих за добу перевищить 5 тисяч, прогнозували у МОЗ, вказуючи на необхідність дотримуватися карантинних обмежень.
Нагадаємо, експерти дали оцінку "накладення" пандемії COVID-19 на сезон грипу.