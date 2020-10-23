В Украине уже 330 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 7 517
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Украине на 8:45 23 октября зафиксировано уже 330 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - антирекорд третий день подряд, на этот раз - в более чем 7,5 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 330 396 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 7517 инфицированных, что является новым антирекордом.
Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6 164 человека, из них за сутки - 121.
Выздоровели от болезни уже 137 578 человек, из них за сутки - 2680.
Активных больных сегодня 186 654, прирост за сутки - 4 716.
Добавим, предыдущий антирекорд по приросту случаев за сутки Украина "поставила" только накануне, 22 октября, - более 7 тысяч. Ранее то, что прирост новых больных за сутки превысит 5000, прогнозировали в Минздраве, указывая на необходимость соблюдать карантинных ограничений.
Напомним, эксперты дали оценку "наложения" пандемии COVID-19 на сезон гриппа.