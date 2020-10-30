В Украине уже 378 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 8 312
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Украине на 8:35 30 октября зафиксировано уже 378 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - новый антирекорд в более чем 8 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 378 729 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 8 312 инфицированных, что является абсолютным антирекордом для Украины.
Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 7 041 человек, из них за сутки - 173, что является антирекордом.
Выздоровели от болезни уже 155 026 человек, из них за сутки - 3 394.
Активных больных на сегодня 216 662, прирост за сутки - 4 745.
Добавим, предыдущий антирекорд по приросту случаев за сутки Украина "поставила" 23 октября - более 7,5 тысячи. В Минздраве указывают на необходимость соблюдать карантинные ограничения.
Напомним, эксперты дали оценку "наложения" пандемии COVID-19 на сезон гриппа.