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В Украине уже 430 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 9 850

В Украине уже 430 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 9 850

Киев  •  УНН

 • 24669 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Украине на 8:00 5 ноября зафиксировано уже 430 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - антирекорд третий день подряд в более чем 9,8 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 369, медработников - 514)", - сообщил Степанов.

По его словам, за последние сутки:

  • госпитализированы - 1269 человек;
  • летальных случаев - 193;
  • выздоровели - 8378 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 75 598 (методом ПЦР - 46 856, методом ИФА - 28 742).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 430 467 человек;
  • выздоровели - 184 782 человека;
  • летальных исходов - 7924;
  • проведения ПЦР-тестов - 3 470 669.

"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях", - добавил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:

  • город Киев - 41373 случаи;
  • Винницкая область - 11644 случаи;
  • Волынская область - 14889 случаев;
  • Днепропетровская область - 16600 случаев;
  • Донецкая область - 12873 случаи;
  • Житомирская область - 16 598 случаев;
  • Закарпатская область - 15849 случаев;
  • Запорожская область - 11750 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 22 521 случай;
  • Киевская область - 18329 случаев;
  • Кировоградская область - 2813 случаев;
  • Луганская область - 4104 случая;
  • Львовская область - 32 069 случаев;
  • Николаевская область - 9306 случаев;
  • Одесская область - 26838 случаев;
  • Полтавская область - 11 079 случаев;
  • Ровенская область - 20671 случай;
  • Сумская область - 13 196 случаев;
  • Тернопольская область - 21 499 случаев;
  • Харьковская область - 40 330 случаев;
  • Херсонская область - 4852 случая;
  • Хмельницкая область - 17989 случаев;
  • Черкасская область - 10085 случаев;
  • Черновицкая область - 23 708 случаев;
  • Черниговская область - 9502 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, предыдущий антирекорд по приросту случаев за сутки Украина "поставила" только накануне, 4 ноября - более 9,5 тысячи. На фоне неутешительной статистики в Минздраве указывают на необходимость соблюдать карантинные ограничения.

Украинские Национальные Новости

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