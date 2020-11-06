Пандемия: в мире от COVID-19 выздоровели более 32 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. По состоянию на утро сегодня в мире инфекцией, вызванной новым коронавируса SARS-CoV-2, заразились уже более 48,6 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире COVID-19 инфицировано 48 600 930 человек, из них выздоровели 32 135 775. Количество умерших возросло до 1 232 214.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (9 606 502), Индия (8 364 086), Бразилия (5 590 025), Россия (1 699 695), а также Франция (1 648 989), Испания (1 306 316), Аргентина (1 217 028) и Великобритания (1 126 469).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (234 911), Бразилии (161 106), Индии (124 315) и Мексике (93 772).
Напомним, по последним данным Минздрава, в Украине зарегистрировано 430 тыс. больных COVID-19, прирост случаев за сутки — новый антирекорд в 9850. Вследствие болезни в целом в стране умерли 7924 человек, из них за сутки — 193. Выздоровели более 184 7 тыс. человек, из них за сутки — 7924.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.