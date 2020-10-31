Велика Британія: прем’єр-міністр заявив про введення в Англії нового локдауну

З четверга в країні закриваються всі магазини, крім найнеобхідніших. Однак, на відміну від весняного карантину, школи і університети не припиняють роботу.

Після 2 грудня, пообіцяв прем’єр, обмежувальні заходи будуть ослаблені і країна повернеться до практики введення локальних обмежувальних заходів в залежності від ситуації на місцях.

Введені Борисом Джонсоном заходи відносяться до Англії. В Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії діють свої обмежувальні заходи по боротьбі з епідемією.

Загальна кількість заражених у Великій Британії перевищила мільйон людей.

За словами Джонсона, локдаун необхідний, щоб запобігти “медичну і моральну катастрофу”, до якої може призвести колапс системи охорони здоров’я.

Національна система охорони здоров’я Великої Британії побоюється, що до Різдва лікарні будуть настільки переповнені, що не зможуть приймати нових пацієнтів.

Згідно з офіційними документами, рівень смертності від нової хвилі коронавірусу може значно перевищити статистику минулої весни. Згідно з деякими дослідженнями, рівень смертності від COVID-19 може досягти 4 тис. людей в день.

Раніше стало відомо, що Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон слідом за Німеччиною і Францією розглядає можливість ввести новий локдаун для боротьби з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2.

Все більше держав знову посилюють заходи по боротьбі з поширенням інфекції. У той же час медичні установи і фармацевтичні компанії в багатьох країнах працюють над створенням вакцини проти нового коронавірусу.