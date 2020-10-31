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Велика Британія: прем’єр-міністр заявив про введення в Англії нового локдауну

Велика Британія: прем’єр-міністр заявив про введення в Англії нового локдауну

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У суботу ввечері прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив чотиритижневий локдаун в Англії, другий з початку епідемії. Він вступить в силу в четвер, передає УНН із посиланням на BBC.

З четверга в країні закриваються всі магазини, крім найнеобхідніших. Однак, на відміну від весняного карантину, школи і університети не припиняють роботу.

Після 2 грудня, пообіцяв прем’єр, обмежувальні заходи будуть ослаблені і країна повернеться до практики введення локальних обмежувальних заходів в залежності від ситуації на місцях.

Введені Борисом Джонсоном заходи відносяться до Англії. В Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії діють свої обмежувальні заходи по боротьбі з епідемією.

Загальна кількість заражених у Великій Британії перевищила мільйон людей.

За словами Джонсона, локдаун необхідний, щоб запобігти “медичну і моральну катастрофу”, до якої може призвести колапс системи охорони здоров’я.

Національна система охорони здоров’я Великої Британії побоюється, що до Різдва лікарні будуть настільки переповнені, що не зможуть приймати нових пацієнтів.

Згідно з офіційними документами, рівень смертності від нової хвилі коронавірусу може значно перевищити статистику минулої весни. Згідно з деякими дослідженнями, рівень смертності від COVID-19 може досягти 4 тис. людей в день.

Раніше стало відомо, що Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон слідом за Німеччиною і Францією розглядає можливість ввести новий локдаун для боротьби з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2.

Все більше держав знову посилюють заходи по боротьбі з поширенням інфекції. У той же час медичні установи і фармацевтичні компанії в багатьох країнах працюють над створенням вакцини проти нового коронавірусу.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 387 481 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 7 196 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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