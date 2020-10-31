Великобритания: премьер-министр заявил о введении в Англии нового локдауна

С четверга в стране закрываются все магазины, кроме самых необходимых. Однако, в отличие от весеннего карантина, школы и университеты не прекращают работу.

После 2 декабря, пообещал премьер, ограничительные меры будут ослаблены и страна вернется к практике введения локальных ограничительных мер в зависимости от ситуации на местах.

Введенные Борисом Джонсоном меры относятся к Англии. В Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии действуют свои ограничительные меры по борьбе с эпидемией.

Общее количество зараженных в Великобритании превысило миллион человек.

По словам Джонсона, локдаун необходим, чтобы предотвратить “медицинскую и моральную катастрофу”, к которой может привести коллапс системы здравоохранения.

Национальная система здравоохранения Великобритании опасаются, что к Рождеству больницы будут настолько переполнены, что не смогут принимать новых пациентов.

Согласно официальным документам, уровень смертности от новой волны коронавируса может значительно превысить статистику прошлой весной. Согласно некоторым исследованиям, уровень смертности от COVID-19 может достичь 4 тыс. человек в день.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вслед за Германией и Францией рассматривает возможность ввести новый локдаун для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Все больше государств вновь усиливают меры по борьбе с распространением инфекции. В то же время медицинские учреждения и фармацевтические компании во многих странах работают над созданием вакцины против нового коронавируса.